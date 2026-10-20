OD VODENICE U STROJKOVCU DO SRPSKOG MANČESTERA: Leskovac primer dobre prakse u evropskim projektima prekogranične saradnje

„OD prošlosti ka budućnosti“ naziv je projekta koji će Leskovac realizovati u partnerstvu sa Krivom Palankom, opštinom u Severnoj Makedoniji, a uz podršku Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i leskovačkog Narodnog muzeja. Najznačajniji deo ovog projekta je kompletna obnova kompleksa Muzeja tekstila u Strojkovcu, jedinog takve vrste u Srbiji.

I. Mitić

Da je reč o primeru dobre prakse potvrđuje i sertifikat koji je Leskovac dobio kao vodeći partner na projektu IPA Programa prekogranične saradnje i tako još jednom ukazao na značaj aktivnog učešća lokalnih samouprava u evropskim programima povezivanja gradova i opština iz različitih susednih država. Njegova ukupna vrednost iznosi skoro 625.000, od čega će iz fondova Evropske unije biti obezebeđeno skoro pola miliona evra.

Osim obnove jednog od najznačajnijeg simbola industrijskog nasleđa Leskovca, podignutog u drugoj polovini 19. veka, projekat obuhvata i novu muzejsku postavku sa ciljem očuvanja kulturnog nasleđa i jačanja turističke ponude ovog dela Srbije.

- Revitalizujemo zgradu stare vodenice u Strojkovcu u kojoj je otvorena prva gajtanara u Srbiji, čime su začeti slavni dani leskovačke tekstilne industrije. Reč je o objektu iz perioda osmanske vladavine. On ima veliku arhitektonsku, kao i istorijsku i kulturnu vrednost. Tu je počela veoma interesantna i jedinstvena priča o razvoju tekstila, ne samo za našu državu, već i mnogo šire – istakao je Nebojša Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Leskovcu – Ta vodenica je svedok domišljatosti Leskovčana, njihove upornosti i borbenosti i, na kraju, ultimativnog uspeha u periodu između dva svestka rata, i čuvenom Srpskom Mančesteru.

I. Mitić

Zgrada Muzeja tekstila će u potpunosti dobiti novo ruho uključujući i novi postavku koja će se nadovezati na deo stalne postavke u matičnoj zgradi leskovačkog muzeja posvećenoj industrijskom razvoju ovog grada na jugu Srbije.

- Naši posetioci će imati jedinstvenu priliku da, u autentičnoj zgradi, vide put koji je Leskovac prošao od prve gajtanare do proizvodnje najkvalitetnijeg engleskog štofa. Tu će, kao i do sada, biti izloženi i originalni predmeti koji su korišćeni u proizvodnji gajtana, a ideja nam je da se ponovo oživi vada odnosno kanal kojim je prolazila voda i pokretala prve mašine, pa će posetioci svedočiti tome kako se odvijao proces proizvodnje daleke 1884. godine, kada je gajtanara otvorena – objašnjava Dimitrijević.

I. Mitić

Biće uređen i kompleks oko muzeja, koji ova ustanova već koristi za časove u prirodi, gde se sa mlađim naraštajima razgovara o tadašnjoj tehnologiji i starom Leskovcu. U lokalnoj samoupravi ukazuju na to da ovaj projekat predstavlja potvrdu uspešne razvojne politike koju vode. Ovaj grad kontinuirano koristi evropske fondove za unapređenje turističke infrastrukture, očuvanje kulturne baštine i stvaranje novih mogućnosti za lokalni ekonomski razvoj.

SPOJ MODERNOG I TRADICIONALNOG

U Narodnom muzeju u Leskovcu ističu da će postavka u Muzeju tekstila svakako biti modernizovana, ali da će se truditi da zadrže i konvencionalne odnosno tradicionalne načine prikaza eksponata i drugih materijala. Cilj je da kod dece i mladih podstaknu znatiželju, promišljanje i kritičko mišljenje, umesto da im se podilaženjem, samo kroz upotrebu moderne tehnologije, serviraju gotovi zaključci.