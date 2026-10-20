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OPREMA NA POKLON: Sportski savez Srbije darivao SAJ

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Sportski savez Srbije nastavio je da u okviru svojih redovnih aktivnosti donira sportsku opremu, ovom prilikom dodeljeno je 200 kompleta pripadnicima SAJ-a.

ОПРЕМА НА ПОКЛОН: Спортски савез Србије даривао САЈ

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Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković posetili su komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igora Žmirića, sa kojim su razgovarali o značaju fizičke spremnosti i redovnih treninga pripadnika ove elitne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Tom prilikom, predstavnici Sportskog saveza Srbije uručili su donaciju od 200 kompleta sportske opreme, koja obuhvata trenerke, majice i šorceve, namenjene svakodnevnim treninzima pripadnika SAJ-a u njihovom centru.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je da je donacija izraz podrške i poštovanja prema radu i posvećenosti pripadnika ove jedinice:

- Drago mi je što smo u prilici da pružimo konkretnu podršku pripadnicima SAJ-a i njihovim svakodnevnim treninzima. Fizička spremnost je izuzetno važna za zadatke koje obavljaju, a ovom donacijom želimo da im olakšamo svakodnevni rad i pokažemo da cenimo njihov trud, disciplinu i posvećenost. Verujem da su sport i fizička aktivnost važan deo spremnosti za sve izazove na terenu - izjavio je Štefanek.

Komandant SAJ-a Igor Žmirić zahvalio je Sportskom savezu Srbije na donaciji i istakao značaj podrške koja doprinosi svakodnevnoj fizičkoj pripremi pripadnika jedinice:

- Svakodnevno se trudimo da odgovorimo na zadatke koji se stavljaju pred nas. Treninzi su neizostavni deo, zato radimo na poboljšanju uslova, od infrastrukture, stručnjaka koji rade sa pripadnicima SAJ, a zahvaljujući ljudima koji su u srpskom sportu, kao što su Štefanek i Marinković, posle dugog niza godina dobijamo i sportsku opremu. Verujem da će naredne treninge bar malo olakšati nova oprema. Hvala na ovom gestu Sportskom savezu Srbije – istakao je pukovnik Žmirić.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković naglasio je da je saradnja sa institucijama i podrška onima koji svakodnevno obavljaju odgovorne i zahtevne zadatke važan deo društvene uloge sporta.

- Sportski savez Srbije nastavlja da promoviše fizičku aktivnost, disciplinu i timski duh. Sport je značajan za razvoj fizičke spremnosti i unapređenju zdravih životnih navika. Ova donacija jedna je od mnogih, a nadam se da će se saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova nastaviti i u godinama koje dolaze – rekao je Marinković.

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