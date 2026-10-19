Beograd

PROSLAVLJEN TOMINDAN U SELU KONATICE: Osvećeni slavski darovi i služena liturgija

Jelisaveta Ljutić

19. 10. 2026. u 16:21

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U HRAMU posvećenom apostolu Tomi u obrenovačkoj mesnoj zajednici Konatice danas je obeležena slava, Tomindan.

ПРОСЛАВЉЕН ТОМИНДАН У СЕЛУ КОНАТИЦЕ: Освећени славски дарови и служена литургија

Foto: R. Šegrt

Služena je liturgija i osvećeni slavski darovi.

Danas je episkop šumadijski gospodin Jovan osveštao crkveni dom i kapelu u mesnoj zajednici Konatice, a ovom događaju pored velikog broja vernika prisustvovali su i predstavnci Gradske opštine Obrenovac.

Predsednik Gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković naglasio je, da je pokazana dobra saradnja lokalne samouprave, Saveta mesne zajednice i verujućeg naroda i dodao da će se i nadalje realizacijom zajedničkih ciljeva osigurati opšti napredak.

On je ovom prilikom čestitao slavu meštanima mesne zajendice Konatice.

Protojerej – stavrofor Dr Dragan Protić, rektor Bogoslovije Svetog Save u penziji, danas je u svojoj besedi vernom narodu približio Sveto Jevanđelje i život Svetih apostola sa posebnim osvrtom na Svetog apostola Tomu, njegov život i veru u Hrista.

On je ovom prilikom vernicima predstavio neke od osnova hrišćanske vere i tradicije, temelje života vernog naroda.

Opisujući život i veru apostola Tome, dr Protić naglasio je značaj i vezu pokajanja i život sa Hristom.

On je ovom prilikom poručio vernicima, da se ugledaju na sledbenike Gospoda Isusa Hrista, Svete apostole, kao i sve svetitelje koji su sledili Hrista, te da svi pojedinačno učine onoliko koliko su u prilici kako bi sledili učenje Isusa Hrista.

Osvećeni crkveni dom biće mesto okupljanja zajednice vernih, dok će kapela biti mesto molitve za upokojene, a kako ističe episkop Jovan crkva je zajednica Boga i ljudi, mesto gde se ljudi susreću jedni sa drugima i sa Bogom.

On je istakao značaj saradnje crkve i lokalne samouprave, a kako navodi eparhja šumadijska ima izuzetno dobru saradnju sa opštinama. On dodaje da je u proteklom periodu u poslednjih 24 godine, osvetio 138 novih hramova, što govori o saradnji, razgovoru i susretu.

Episkop šumadijski gospodin Jovan posebno je istakao posećenost hramova i činjenicu da mladi rado dolaze u crkve i kako kaže, svoja znanja o pravoslavnoj veri koja su najčešće sticali kroz versku nastavu, prenose na starije članove hrišćanske zajednice.

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