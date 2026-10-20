SUKOB I ZBOG MOLITVE: Nesporazumi dve islamske zajednice u Srbiji ponovo u fokusu

NESPORAZUMI između dve islamske zajednice u Srbiji, koji godinama tinjaju, nedavno su ponovo eksalirali, a poslednji incident dogodio se u petak u zemunskoj džamiji tokom džuma-namaza, odnosno molitve petkom.

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Prema nekim navodima, sukob je eskalirao nakon što je muftija Muhamed Hamdi Jusufspahić, predsednik Sabora Islamske zajednice Srbije, navodno pokušao da omete hutbu, odnosno versko obraćanje vernicima, koju je držao imam Senad Hajrović iz Mešihata islamske zajednice u Srbiji.

Prema snimcima koji su se pojavili na mrežama, Jusufspahić se, noseći štap, popeo na minber (propovedaonicu) i počeo učiti kuranske ajete dok je imam Hajrović već bio započeo obraćanje vernicima.

Ovo se dogodio u jeku višednevnih nesuglasica oko institucionalne pripadnosti zemunskog džemata - najmanje organizacione jedinice pripadnika islamske veroispovesti - u koje su uključeni predstavnici dve islamske zajednice u Srbiji.

Najnovijem incidentu prethodio je događaj kada je predstavnik jednog dela islamske zajednice pozvao vernike da u džamiji u Zemunu glasaju kome pripada zemunski džemat, što je druga strana ocenila kao neovlašćeni skup i pokušaj preuzimanja imovine. Kako je saopštila Islamska verska zajednica Srbije koju predvodi muftija Muhamed Hamdi Jusufspahić, ta džamija je imovina ove zajednice. Prema njegovim tvrdnjama, vernike je na izjašnjavanje kome pripada zemunska džamija pozvala osoba koja više nije verski službenik te zajednice. Jusufspahić je naveo da takvo okupljanje nisu organizovali ovlašćeni predstavnici Islamske zajednice Srbije te da glasanje ne može promeniti vlasništvo nad džamijom niti način njenog upravljanja.

- Zbog toga smo preventivno informisali nadležne organe o mogućim posledicama najavljenog skupa, kako bi se sprečili eventualni sukobi, ali molitva nikome nije zabranjena - rekao je muftija.

Jusufspahić: Srbija je naša domovina MUHAMED Hamdi Jusufspahić ističe da je Islamska zajednica Srbije upisana u Registar crkava i verskih zajednica Republike Srbije i jedina registrovana tradicionalna verska zajednica muslimana u državi. - Ovo je naša domovina. Ovde su mezari - grobovi naših predaka i ovde rastu naša deca - rekao je on. - Mi smo tradicionalna muslimanska verska zajednica i naš cilj je da svi muslimani u Srbiji budu domaćini islamske veroispovesti u svojoj zemlji Srbiji, a ne verske izbeglice.

On je istakao i da je Vakufska direkcija obavestila nadležne organe o mogućim posledicama okupljanja, s ciljem sprečavanja eventualnih sukoba.

To je izazvalo oštar protest suprotstavljene strane, pa je Mešihat Islamske zajednice u Srbiji poručio da njihov imam i džematlije, odosno vernici, žele biti deo jedinstvene Islamske zajednice u Srbiji, naglašavajući da se pravo na slobodno versko organizovanje mora poštovati. Mešihat je izrazio i zabrinutost zbog informacija da policija poziva imama i pojedine vernike na informativne razgovore i da prisustvo policijskih službenika u blizini džamije izaziva uznemirenost među vernicima.

Inače, podela unutar islamske zajednice traje od 2007. godine, a pokušaj da se prevaziđe dogodio se 14. avgusta ove godine kada su predstavnici Islamske zajednice u Srbiji i Islamske zajednice Srbije potpisali u Novom Pazaru Povelju o vraćanju jedinstva, s ciljem prevazilaženja institucionalne podele.

Dokumentom je predviđeno uspostavljanje jedinstvene Islamske zajednice sa sedištem u Novom Pazaru, uz institucionalne i duhovne veze sa Sarajevom. Međutim, najnoviji događaji ukazuju da pitanja institucionalne pripadnosti i upravljanja pojedinim džematima i dalje izazivaju sporove.