Kakav megapreokret! Ovome se niko nije nadao pred evroligaški Večiti derbi!

Potpuna promena uoči okršaja najtrofejnijih srpskih klubova.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana dočekaće Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom Večitom derbiju, u okviru 7. kola Evrolige.

Crno-beli su daleko bolje otvorili novi ciklu, sa skorom 3-0 (kući Armani, gostima Bajern Minhen i Pariz), ali su onda pretrpeli tri uzastopna poraza i izgubili od Reala u Madridu, Panatinaikosa kod kuće i Fenerbahčea u Istanbulu, pa sada imaju bilans 3-3 i nalaze se na 12. mestu.

S druge strane, forma tima s Malog Kalemegdana je u usponu. Posle očajnog starta i neuspeha u Areni od Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva, usledile su četiri pobede zaredom. Padali su u gostima Asvel i Dubai, a kod kuće Efes i takođe Pariz, u prethodnoj rundi.

Uprkos formi čete Ibona Navara, Partizan je na kladionici bio favorit, jer se utakmica igra pred "grobarima", dok su se prethodnih dana stvari promenile.

Kada su kvote izašle, na regionalnog vicešampiona pobeda je iznosila 1.60, a na Zvezdu plaćala koeficijentom 2.65.

Foto: Printskrin

Samo dan kasnije, kladionice su objavile nove kvote, pa je tako ista pala prvo sa 2.65 na 2.14 na Zvezdu.

Zatim je prošao još jedan dan, a sad je Zvezda postala favorit i kvota je otišla ispod 2.00, iznosila je 1.95.

Foto: Printskrin

Sada je ponovo 2.00 na trijumf Navarovog tima, dok na Partizan iznosi 2.05.

Foto: Printskrin

Očigledno se iz dana u dan kvote menjaju, zbog visine uplata na jednog od dva beogradska evroligaša.

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