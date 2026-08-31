CVEĆU NE PRIČAM, SAMO GA ZALIVAM: "Novosti" kod Slavice Mijalković, nagrađene u okviru akcije "Najlepše cvetna aleja Zemuna"

RETKO ko prođe zemunskom ulicom Gavrila Principa, a da ne zastane kodbroja 12 i oduševi se raskošnim visećim muškatlama, begonijama izelenilom koje se preliva sa balkona Slavice Mijalković, jedne ododvogodišnjih dobitnika laskavog priznanja za najlepši balkon, u okviru manifestacije "Najlepša cvetna aleja Zemuna".

Foto: N.Skenderija

Reporteri "Novosti" posetili su nagrađenu Zemunku, a već na prvi pogled bilo je jasno zbog čega je njen balkon zaslužio nagradu. Ali, osim balkona, njeno čitavo dvorište je kao iz časopisa hortikulture, "preplavljeno" zelenilom, ružama i divnim šarenim cvetnicama.

Kako priča Slavica, inače penzionerka, nije ni znala da ovakvo takmičenje postoji sve dok je komšinica nije prijavila. Skromno ističe da joj ove godine muškatle "baš i nisu uspele kao inače", međutim, nagrada je apsolutno zaslužena.

- Ovo mi je prva ovakva nagrada. U ovoj kući suprug Dragan i ja živimo od osamdesetih godina i od tada gajim cveće. Svakog dana provedem bar sat vremena sređujući dvorište, jer uvek ima posla, a meni je to uživanje. Sama ne bih mogla sve da postignem, pa mi pomažu ćerka Danijela i snaja Sanja. Tu je i Vera, koja stanuje kod nas, a inače radi u cvećari i obožava da uređuje dvorište, kao i ja - priča nam Mijalkovićeva.

Naša sagovornica dodaje da joj je leti održavanje znatno teže zbog visokih temperatura, bez jakog, direktnog sunca.

- Najbolje mi uspevaju muškatle kaliope, a uvek želim ruže koje nekako ne uspevaju jer nema sunca. Redovno sadim i "lepog jovu", ali sam ove godine zasadila begonije puzavice, koje su savršene. Zbog ovolikih vrućina sve je teško za održavanje, ali ja uživam u tome - priča naša sagovornica.

Kvasac za "ludo" cvetanje KVASAC nije dobar samo za pravljenje testa. Moja stanarka Vera, koja radi u cvećari, otkrila mi je trik da se u vodu razmuti kvasac i da se time zaliva cveće koje onda raste "kao ludo" - otkriva nam Slavica Mijalković. Ova opcija je delotvorna i kod saksijskih biljaka, na travnjacima, ali i u voćnjacima. Kvasac koriste i poljoprivrednici i baštovani da bi ubrzali rast biljaka, ploda, razvoj korena, oterali štetočine, a da istovremeno ne utiču na hemijski sastav zemljišta.

Pojedini ljubitelji odgajanja cveća veruju da pričanjem i tepanjem mogu da utiču da cveće bolje raste ili bude zdravije. Naša sagovornica navodi da ne tepa cveću i da njena bašta najviše voli zalivanje.

Predsednica stručnog žirija takmičenja "Najlepša cvetna aleja Zemuna" Tanja Kukobat otkriva šta čini razliku u ovakvim izborima.