NAGRADE ĐACIMA GENERACIJE OPŠTINE OBRENOVAC: Obećali još bolje rezultate i uspehe

U novoj zgradi Biblioteke “Vlada Aksentijević“ đacima generacije škola sa teritorije opštine Obrenovac uručena su priznanja i nagrade koje su im dodelili predstavnici ove opštine.

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Predsednik Gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković obratio se mladima i tom prilikom naglasio značaj obrazovanja kao procesa kojim se pored znanja stiču i veštine koje će im biti od koristi u daljem procesu profesionalnog usavršavanja.

On je takođe istakao značaj uticaja nastavnika i roditelja koji su najbolje učenike, učenike generacije, usmeravali tokom procesa dosadašnjeg školovanja.

Dr Peković je naglasio, da Gradska opština Obrenovac prepoznaje obrazovanje kao jedan od najvažnijih aspekata društvene zajednice.

Đaci generacije poručili su, da se verom u lične potencijale i radom mogu postići uspesi, a kako kažu iza njih je naporan rad, ali i uživanje u procesu obrazovanja, sticanja novih znanja i veština.