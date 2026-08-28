BEOGRAD DOBIJA AUTOBUSE BUDUĆNOSTI: Stiže još 40 Mercedesa – više prostora, manje buke i najmodernija tehnologija

UBRZO će se na ulicama naći još 40 novih zglobnih Mercedes-Benz Citaro G Hybrid autobusa.

Foto: Printskrin Instagram/asp_strela

Javni prevoz odavno nije samo pitanje toga da li ćemo stići od jedne do druge stanice. Za putnike je podjednako važno kako će to putovanje izgledati - da li će imati dovoljno prostora, koliko će vožnja biti udobna, koliko je autobus tih i, naravno, koliko se mogu osećati bezbedno.

Upravo u tom smeru razvija se i vozni park ASP Strele Obrenovac, koja nastavlja da uvodi savremene autobuse i da kroz hibridnu i električnu tehnologiju odgovori na potrebe sve većeg broja putnika.

Ubrzo će se na ulicama naći još 40 novih zglobnih Mercedes-Benz Citaro G Hybrid autobusa, a prvih sedam već je uključeno u saobraćaj na najopterećenijim gradskim linijama. Preostala vozila očekuju se uskoro.

Više prostora tamo gde je najpotrebnije

Jedna od stvari koju putnici najbrže primete jeste prostor u autobusu. Kada su jutarnji i popodnevni špic u pitanju, svaki dodatni centimetar znači mnogo, posebno na najfrekventnijim linijama.

Mercedes-Benz Citaro G Hybrid ima 44 sedišta, kao i veliki prostor namenjen putnicima koji stoje, pa je prilagođen upravo situacijama kada je broj putnika najveći.

Osim prostora, pažnja je posvećena i samom osećaju tokom vožnje.

Hibridni pogon sa motorom od 354 konjske snage, uz savremene sisteme asistencije i bezbednosti, omogućava stabilniju i prijatniju vožnju, uz ispunjavanje najviših ekoloških standarda Euro 6e.

A kada govorimo o modernizaciji, Citaro G Hybrid nije jedini model koji čini vozni park ASP Strele. Tu su i Mercedes-Benz Conecto Hybrid, Mercedes-Benz Conecto G, Otokar Kent C, Güleryüz Ecoline i Crossway LE Hybrid, čime se postepeno formira raznovrsniji vozni park prilagođen gradskom i prigradskom saobraćaju.

Kada autobus postane tiši i mirniji

Hibridni autobusi imaju još jednu prednost koju putnici mogu direktno da osete - mirniju vožnju.

Kod modela Crossway LE Hybrid, koji već saobraća na području Palilule, Surčina i Obrenovca, elektromotor pomaže prilikom polaska, dok se energija tokom kočenja ponovo koristi zahvaljujući sistemu rekuperacije.

Rezultat je manje trzaja prilikom kretanja i zaustavljanja, tiši polasci i prijatnija vožnja kroz gradske gužve.

Tu je i Start&Stop sistem, koji smanjuje buku i vibracije dok autobus čeka na semaforu ili stoji na stajalištu. Možda deluje kao mala promena, ali upravo takve stvari prave razliku kada se autobusom putuje svakog dana.

Korak ka čistijem i održivijem saobraćaju

Pored hibridnih vozila, ASP Strela Obrenovac ide i korak dalje - ka potpunoj elektrifikaciji.

Jedan od modela koji već saobraća ulicama Beograda jeste Yutong U12, savremeni električni autobus sa snažnim elektromotorom i LFP baterijama, koje predstavljaju jednu od tehnologija usmerenih na visoku bezbednost baterijskog sistema.

Posebno je značajan potpuno niski pod, koji olakšava ulazak i izlazak putnicima. To je praktično rešenje za roditelje sa decom i starije osobe, ali i za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Sistem rekuperacije energije i mogućnost brzog punjenja omogućavaju autobusu da odgovori na zahteve svakodnevnog gradskog saobraćaja, dok električni pogon istovremeno znači manje lokalnih emisija i manje buke na ulicama.

Za putnike to znači jednostavnu stvar - tiši i prijatniji autobus, a za grad korak ka čistijem i održivijem saobraćaju.

Savremeni sistemi brinu i o bezbednosti

Komfor je važan, ali bezbednost je ipak na prvom mestu.

Nova generacija autobusa opremljena je savremenim sistemima pomoći vozaču i tehnologijama koje doprinose sigurnijem odvijanju saobraćaja.

Tu su elektronska stabilizacija, sistemi protiv proklizavanja, kamere koje poboljšavaju preglednost, kao i sistemi koji upozoravaju na potencijalne opasnosti i moguće sudare.

Istovremeno, savremenije vozačke kabine stvaraju bolje radne uslove za vozače. To je važno jer se kvalitet putovanja ne meri samo onim što putnik vidi, već i uslovima u kojima vozač obavlja svoj posao.

Za grad koji se menja

Uvođenje novih autobusa zato nije samo zamena starih vozila novim. To je deo šire promene načina na koji posmatramo javni prevoz.

Beograd raste, saobraćaj je sve intenzivniji, a potrebe putnika se menjaju. Zbog toga autobusi moraju da budu udobniji, bezbedniji, pristupačniji i energetski efikasniji.

Ulaganje ASP Strele Obrenovac u hibridna i električna vozila predstavlja deo tog procesa. Cilj nije samo savremeniji vozni park, već i kvalitetnije svakodnevno iskustvo za ljude koji autobus koriste za odlazak na posao, u školu, do grada ili jednostavno za svakodnevne obaveze.

Poseban značaj ovakva modernizacija može imati i u periodu koji dolazi, uključujući pripreme za EXPO 2027, kada se očekuje dodatno povećanje saobraćajnih potreba.

Jer kada se govori o budućnosti javnog prevoza, ona više nije nešto što tek treba da stigne.

Hibridni i električni autobusi već su na ulicama, a njihovo prisustvo postaje sve vidljiviji deo svakodnevnog života Beograda.

(BizPortal)

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