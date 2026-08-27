BEOGRAD DOBIJA NAJVEĆI MUZEJ U SRBIJI: Deo prostora trebalo bi da bude otvoren tokom Ekspa 2027. (FOTO)

PREDSEDNIK Vlade Srbije, prof. dr Đuro Macut, i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Sofronijević, obišli su danas radove na rekonstrukciji i dogradnji novog prostora Muzeja grada Beograda, koji bi trebalo da budu gotovi do 2028. godine

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Očekuje se da jedan deo muzeja bude otvoren tokom trajanja specijalizovane izlozbe Ekspo 2027.

Macut je naveo da će se Muzej grada Beograda prostirati na 17.400 kvadratnih metara gde će biti izloženo 150.000 predmeta.

- Mislim da je ovo sjajna prilika da Beograd dobije prostor koji zaslužuje. Grad je ovo čekao decenijama i po prvi put muzej će biti mesto koje će okupljati ljude i porodice, a gde će se ujedno razvijati i, da kažem, nauka o umetnosti - rekao je Macut medijima.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Premijer je istakao da je reč o velikom građevinskom poduhvatu koji podržava i država i Grad Beograd.

- To je trajna vrednost koja će ostati generacijama koje dolaze. Nadam se da ću dobiti poziv da prisustvujem njegovom otvaranju - rekao je Macut.

Sekretarka za kulturu Grada Beograda Jelena Medaković istakla je međunarodni značaj muzeja, koji od 1903. godine prikuplja eksponate.

- Svi ti eksponati biće na jednom mestu i u tematski odvojenim celinama - rekla je Medaković.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Muzeja grada Beograda, na uglu Birčaninove i Resavske ulice, počeli su 2023. godine. Povezivanje sadržaja rekonstruisanog objekta i novoprojektovanog prostora ostvareno je horizontalnim komunikacijama kroz hodnike, galerije, mostove, kao i centralnim otvorenim stepeništem sa dva panoramska lifta.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Pored izložbenih površina u objektu su predviđeni depoi, multifunkcionalna sala, prostorije za kustosku delatnost, konzervatorske radionice, biblioteka, sale za sastanke i prezentacije, uprava muzeja, prodavnica, suvenirnica u ulaznoj zoni kao i kafeterija sa terasom.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Muzej grada Beograda osnovan je 1903. godine i u njegovom sastavu danas se nalazi 11 muzeja, a nakon rekonstrukcije zgrade u Resavskoj ulici, Muzej grada Beograda biće najveći muzej u Srbiji.

(Tanjug)

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