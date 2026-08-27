KOLICA NA VRATIMA, PREVOZNIK NA SUDU: Privatnik kažnjen zbog odbijanja da putniku omogući pristup vozilu

PRIVATNI prevoznik kažnjen je sa 100.000 dinara nakon što vozač autobusa na početnom stajalištu na Zelenom vencu nije omogućio osobi sa invaliditetom, koja koristi kolica, da uđe u vozilo spuštanjem rampe, a slučaj je dobio i sudski epilog. U postupku je utvrđena povreda člana 17 Zakona o zabrani diskriminacije, čime je potvrđeno da dostupnost javnog prevoza osobama sa invaliditetom nije pitanje dobre volje, već zakonska obaveza.

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Presuda je ponovo otvorila jedno od najvažnijih pitanja funkcionisanja gradskog prevoza - da li je on u praksi zaista dostupan svim građanima pod jednakim uslovima. Za putnike koji koriste invalidska kolica rampa nije dodatna pogodnost, već osnovni preduslov da uđu u vozilo i koriste uslugu koja mora biti dostupna svakome.

- Diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi lica - navodi se jasno u Zakonu o zabrani diskriminacije.

Kod autobusa sa mehaničkom rampom postupak podrazumeva da vozač prethodno bezbedno zaustavi i obezbedi vozilo, potom izađe, spusti rampu i sačeka da korisnik kolica uđe i smesti se u vozilo. Tek nakon toga rampa se vraća u prvobitni položaj i vožnja se nastavlja. Kod vozila sa automatskom rampom procedura je jednostavnija, ali je suština ista - putniku mora biti omogućeno da bezbedno uđe u autobus.

Zbog toga spuštanje rampe ne može da bude stvar procene ili raspoloženja vozača. Reč je o delu redovne procedure i obavezi koja proizlazi iz prava putnika na ravnopravan pristup javnom prevozu.

Podeljena odgovornost OBAVEZA prevoznika je da rampe u vozilima održava u ispravnom i funkcionalnom stanju, dok je vozač dužan da putniku koji bez pomoći ne može da koristi prevoz omogući bezbedan ulazak i izlazak, pod uslovom da su za to ispunjeni svi bezbednosni uslovi.

Kazna od 100.000 dinara zato ima i širi značaj. Ona predstavlja upozorenje svim prevoznicima da se prava osoba sa invaliditetom moraju poštovati u svakodnevnom radu, a ne samo kroz propise i tehničke specifikacije vozila.

I zato je slučaj sa Zelenog venca pokazao koliko velika može da bude razlika između prava koje je garantovano zakonom i mogućnosti da se ono ostvari u praksi. Upravo na takvim primerima proverava se stvarni stepen ravnopravnosti u jednom gradu.