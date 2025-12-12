RAZVOJ SRPSKE DRŽAVNOSTI: Postavka u Istorijskom muzeju Srbije
U Istorijskom muzeju Srbije, sutra će biti održano Stručno vođenje kroz izložbu „Čekajući stalnu postavku”
Posetioci će biti u prilici da se detaljnije upoznaju sa razvojem srpske državnosti kroz sve segmente izložbe, srednjovekovni deo sa rekonstrukcijama vladarskih insignija, period dinastije Obrenović i njihovom dobu, kao i dinastiji Karađorđević, u kome su izložene insignije, kruna i plašt kralja Petra I.
