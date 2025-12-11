Beograd

KAKO JE PROTEKLA VINSKA VIZIJA OTVORENOG BALKANA? Rekordni odjeci velikog vinskog spektakla (VIDEO)

В.Н.

11. 12. 2025. u 18:27

ČETVRTI Međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" zatvoren je na Beogradskoj sajmu.

КАКО ЈЕ ПРОТЕКЛА ВИНСКА ВИЗИЈА ОТВОРЕНОГ БАЛКАНА? Рекордни одјеци великог винског спектакла (ВИДЕО)

Foto: D. Milovanović

Direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije Stevan Rajta poručio je da je sajam ispunio iščekivanja svih učesnika. 

- Svi u svetu su uspeli da vide šta se to dešava u Srbiji i kakva je to manifestacija, a posebno u našem okruženju, što nam je veoma drago. Ove godine smo napravili najbolji sajam do sada - naveo je on. 

Pogledajte priloženi snimak: 

Foto: Novosti

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

SVETLOSNA saobraćajna signalizacija je postavljena kod stajališta "Filipa Kljajića" i "Stara Kaluđerica". Na proširenom delu Smederevskog puta, u naselju Kaluđerica, ekipe JKP "Beograd put" postavile su semafore posle nekoliko incidenata u kojima pešaci umalo nisu stradali na obeleženim prelazima zbog vožnje neprilagođenom brzinom na tom delu "Smederevca".

U OSNOVNOJ školi "Nadežda Petrović" u Novom Beogradu, u petak 5. decembra je došlo do incidenta jer je učenik pronašao papir na kom je, navodno, pisalo "Ubiću vas sve". U Ministarstvu prosvete navode da "povodom situacije u kojoj su učenici OŠ „Nadežda Petrović" pronašli papir na kome su ispisani uznemirujući sadržaji, uprava škole, prema prvim informacijama, postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama.

DOK se Beograd ubrzano menja, demografske razlike između centralnih i prigradskih opština postaju sve vidljivije. U srcu grada, u opštinama poput Starog grada i Savskog venca, broj đaka prvaka nastavlja da opada, pa pojedine škole jedva dostižu zakonski minimum od oko 400 učenika u svih osam razreda. U isto vreme, na obodu prestonice - u Mirijevu, na Bežanijskoj kosi i u Vinči - beleži se pravi mali "bejbi bum", pa ove škole formiraju i po osam do devet odeljenja prvog razreda.

