KAKO JE PROTEKLA VINSKA VIZIJA OTVORENOG BALKANA? Rekordni odjeci velikog vinskog spektakla (VIDEO)
ČETVRTI Međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" zatvoren je na Beogradskoj sajmu.
Direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije Stevan Rajta poručio je da je sajam ispunio iščekivanja svih učesnika.
- Svi u svetu su uspeli da vide šta se to dešava u Srbiji i kakva je to manifestacija, a posebno u našem okruženju, što nam je veoma drago. Ove godine smo napravili najbolji sajam do sada - naveo je on.
Pogledajte priloženi snimak:
