POSTAVLJENO 5.580 KAMERA: Zabeleženi slučajevi dilovanja droge i tuče
VELIKI projekat Grada obezbeđivanja svih osnovnih škola i vrtića video-nadzorom, koji će biti povezan sa komunalno-bezbednosnim stanicama se nastavlja. Do sada su , zahvaljujući video nadzoru, zabeleženi slučajevi tuče i dilovanja droge.
– U ovom trenutku je obezbeđeno 309 objekata osnovnih škola u kojima je u funkciji 5.580 kamera, kao i službe koje svakodnevno obilaze dvorišta škola i centralni video-nadzor koji prati sve - kaže Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. - Do sada je kontrolni tim u saradnji sa policijom registrovao i sprečio slučajeve kao što su dilovanja droge i tuče. U toku je opremanje vrtića i do sada je opremljeno 212 objekata vrtića sa 2.865 kamera, a u naredna dva do tri meseca ćemo opremiti sve. Funkcionalnih komunalno-bezbednosnih stanica je 15, dok ćemo 30 da pustimo uskoro, a nakon toga još 30 stanica.
Preporučujemo
IZMENE ZBOG RADOVA: Oglasio se Sekretarijat za javni prevoz
12. 12. 2025. u 15:53
BEZ GREJANjA DEO VRAČARA: Ekipe na terenu, radijatori topli sutra ujutru
12. 12. 2025. u 15:42
RAZVOJ SRPSKE DRŽAVNOSTI: Postavka u Istorijskom muzeju Srbije
12. 12. 2025. u 15:36
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)