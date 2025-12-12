Beograd

POSTAVLJENO 5.580 KAMERA: Zabeleženi slučajevi dilovanja droge i tuče

Branka Borisavljević

12. 12. 2025. u 15:49

VELIKI projekat Grada obezbeđivanja svih osnovnih škola i vrtića video-nadzorom, koji će biti povezan sa komunalno-bezbednosnim stanicama se nastavlja. Do sada su , zahvaljujući video nadzoru, zabeleženi slučajevi tuče i dilovanja droge.

ПОСТАВЉЕНО 5.580 КАМЕРА: Забележени случајеви диловања дроге и туче

Foto: Z. Jovanović


 

– U ovom trenutku je obezbeđeno 309 objekata osnovnih škola u kojima je u funkciji 5.580 kamera, kao i službe koje svakodnevno obilaze dvorišta škola i centralni video-nadzor koji prati sve - kaže Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. -  Do sada je kontrolni tim u saradnji sa policijom registrovao i sprečio slučajeve kao što su dilovanja droge i tuče. U toku je opremanje vrtića i do sada je opremljeno 212 objekata vrtića sa 2.865 kamera, a u naredna dva do tri meseca ćemo opremiti sve. Funkcionalnih komunalno-bezbednosnih stanica je 15, dok ćemo 30 da pustimo uskoro, a nakon toga još 30 stanica.

