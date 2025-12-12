Beograd

BEZ GREJANJA DEO VRAČARA: Ekipe na terenu, radijatori topli sutra ujutru

Branka Borisavljević

12. 12. 2025. u 15:42

ZBOG sanacije kvara na toplovodu bez grejanja su pojedine ulice na Vračaru. Ekipe za hiten intervencije su na terenu i očekuje se da će radijatori biti opet topli u subotu u jutranjim časovima.

Foto D. N.

Bez grejanja su pojedini korisnici u rejonu ulica Njegoševa, Kralja Milutina, Prote Mateje, Alekse Nenadovića, Smiljanićeva, Makenzijeva, Krunske i Svetog Save.

 

