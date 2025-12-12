IZMENE ZBOG RADOVA: Oglasio se Sekretarijat za javni prevoz

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru vojvode Mišića od 13. do 16. decembra, kao i u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića od 13. do 15. decembra, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Foto: M. Anđela

Radovi podrazumevaju zatvaranje kolovoza u Bulevaru vojvode Mišića, na delu od tramvajskih šina do zone raskrsnice sa Bulevarom vojvode Putnika (zatvaranje za saobraćaj jedne saobraćajne trake od 13. do 15. decembra, odnosno punog profila 16. decembra), kao i zatvaranje Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića (pun profil) na delu između raskrsnica sa ulicama Dr Milutina Ivkovića i Ljutice Bogdana, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

13. decembra – zbog radova u Bulevaru vojvode Mišića i Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića:



– linija 3A – u smeru ka Kneževcu svojom redovnom trasom; u smeru ka Beogradu na vodi: Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – (zbog istovremenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića) na trasi: Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Savska i dalje svojom redovnom trasom;– linija 49 – u smeru ka naselju Stepa Stepanović svojom redovnom trasom; u smeru ka Banovom brdu: Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – dalje (zbog istovremenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića) na trasi: Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Paštrovićeva i dalje svojom redovnom trasom;– linija 94 – u smeru ka naselju Resnik svojom redovnom trasom; u smeru ka Bloku 45: Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – dalje (zbog istovremenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića) na trasi: Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Most na Adi i dalje svojom redovnom trasom;– linija 34 – u smeru ka Ulici Pere Velimirovića svojom redovnom trasom; u smeru ka Topčiderskom brdu: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića i dalje svojom redovnom trasom;– linija 40A – u smeru ka Banjici redovnom trasom trolejbuske linije 40; u smeru ka Zvezdari redovnom trasom linije 40 do Ulice neznanog junaka i dalje na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 40.



Od 14. do 15. decembra – zbog radova u Bulevaru vojvode Mišića i Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića:

– linija 3A – u smeru ka Kneževcu svojom redovnom trasom; u smeru ka Beogradu na vodi: Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – (zbog istovremenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića) na trasi: Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Savska i dalje svojom redovnom trasom;

– linija 49 – u smeru ka naselju Stepa Stepanović svojom redovnom trasom; u smeru ka Banovom brdu: Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – dalje (zbog istovremenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića) na trasi: Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Paštrovićeva i dalje na svojoj redovnoj trasi;

– linija 94 – u smeru ka naselju Resnik svojom redovnom trasom; u smeru ka Bloku 45: Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – dalje (zbog istovremenih radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića) na trasi: Ljutice Bogdana – Dr Milutina Ivkovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Most na Adi i dalje na svojoj redovnoj trasi;

– linija 34 – u oba smera: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Ljutice Bogdana – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića i dalje na svojoj redovnoj trasi;

– linija 40A – u oba smera: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Ljutice Bogdana – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 40.



16. decembra – zbog radova u Bulevaru vojvode Mišića:

– linija 3A – u oba smera: Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar patrijarha Pavla i dalje na redovnoj trasi;

– linija 49 – u oba smera: Paštrovićeva – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka i dalje na svojoj redovnoj trasi;

– linija 94 – u oba smera: Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka i dalje na svojoj redovnoj trasi.

Tokom izvođenja radova u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića (od 13. do 15. decembra) privremeno će biti ukinuta stajališta „Stadion Partizan” i „Pedagoška akademija” – oba smera, s obzirom na to da će se isti nalaziti u zoni radova.