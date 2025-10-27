PROMENE NA TRASI VIŠE AUTOBUSKIH LINIJA: Radovi u jednom od najprometnijih delova grada

TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru vojvode Mišića, od danas do 31. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Novosti

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza Bulevara vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati izmenjenom trasom.

Linija 3A će i dalje u smeru ka Kneževcu saobraćati trasom: Bulevar vojvode Mišića - Topčiderska ulica - Bulevar patrijarha Pavla i dalje redovnom trasom, dok će se u smeru ka "Beogradu na vodi" kretati Bulevarom patrijarha Pavla - Ulicom Teodora Drajzera - Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića - Bulevarom vojvode Putnika - Mostarskom petljom - Savskom i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 49 će i dalje u smeru ka naselju "Stepa Stepanović" saobraćati na trasi Paštrovićeva - Bulevar vojvode Mišića - Mostarska petlja - Bulevar vojvode Putnika - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Neznanog junaka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu (zbog istovremenih radova u Neznanog junaka) saobraćati na trasi: Crnotravska - Raška - Mihaila Avramovića - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Bulevar vojvode Putnika - Mostarska petlja - Bulevar vojvode Mišića - petlja "Radnička" - Paštrovićeva i dalje na redovnoj trasi.

U smeru ka Resniku vozila sa linije 94 će saobraćati trasom Most na Adi - Bulevar vojvode Mišića - Mostarska petlja - Bulevar vojvode Putnika - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Neznanog junaka i dalje na redovnoj trasi, dok će se u smeru ka Novom Beogradu (zbog istovremenih radova u Neznanog junaka) kretati trasom Crnotravska - Raška - Mihaila Avramovića - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Bulevar vojvode Putnika - Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića - petlja "Radnička" - Most na Adi i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, navodi se u saopštenju.

