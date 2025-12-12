MI ĆEMO DA ŠETAMO VEČERAS NJIMA U INAT Vučić: Sada nek stavljaju straže da viknu nešto ili da pištaljku stave u usta!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka Nišavskog okruga obišao je i fabriku auto delova Yusei Machinery gde je govorio i o optužbama da nije smeo da prošeta Nišom.

foto: Novosti

- Što bi njih interesovalo bilo šta ozbiljno, što bi njih interesovale fabrike. Ja bukvalno nijednu trubu tu njihovu nisam čuo. Sve ljude koji smo sreli u autobusu, jedno 15-ak njih, 20, starijih, pozdravili smo se sa svakim čovekom i gde smo ulazili i gde smo izlatili. Baš mi se sviđa Niška Banja, njima u inat sam išao tamo, i u Medijanu u kafanu, a nikada u životu nijednu kafani nisam zatvarao. Ja veoma retko koristim rotacije, od svih drugih koji imaju ili nemaju pravo na rotaciju, ja se ponašam odgovorno, ne maltretiram ljude po ulicama zato što sam predsednik. Ovi momci koji me čuvaju moraju da dobiju odobrenje od mene da bi uključili rotaciju, i to uradimo jednom u mesec dana kada ne mogu da stignem i žurim na neki sastanak sa nekim državnikom. Nikada je ja ne koristim. Nemojte da pričamo što su bezbednosne stvari da ja idem sa manje automobila koje vi možete da vidite nego neki drugi. Suština je da nikada u životu nismo kafanu zatvorili, divno je onaj čovek to uredio, radio u Švajcarskoj, divno uredio restoran, skoro pun restoran bio, neki pristojni mladi ljudi, nikada ih u životu nismo videli nikoga, lepo jeli, završili, izašli napolje. Niko nam ništa nije rekao. Ne razumem smisao. Jel ti ljudi stvarno misle da su ovde nekakvi monstrumi koje će neko da juri negde? Da neće onaj mali nesrećnik što je onako vređao od patrijarha, Šešelja, što govori o nezavisnom Kosovu, što je napadao Daleta, gađao ljude po ulicama, da neće da me bije? Jel ste vi ozbiljni ljudi? Jel vi razumete čime se vi hvalite - time da će oni nekog negde da tuku! Ja sam se divio Daletu što je uz osmeh to istrpeo. Srećom pa je to bio Dale. Hoće li da me lupaju jajima o glavu, kao onoj devojci što su lupali, gađaju kamenjem, ili kao Jerkana... To je bio nasramniji dan ovog predivnog grada, 21. mart! U ovom gradu žive divni ljudi, ali i probisveti koje smo videli tada. Oni misle da su većina - nisu nikada bili i neće nikada biti. Ja sam bio siguran da one prethodne izbore nemamo šanse da dobijemo. Sada stvari radimo neuporedivo bolje, drugačije, i više, i verujem da neće biti lako, ali ako me pitate, verujem da ćemo opet da ih pobedimo za godinu dana. Sve su lagali - da smo zatvarali kafanu, o trubama, svemu drugom. A mi ćemo da šetamo večeras. Ako budem mogao zbog kolena, ne mogu duže od kilometar, kilometar i po. Toliko hoću i inat. Onako, tek da se nerviraju. Meni za dušu, ništa više. Mora nešto čovek i sebi za dušu da uradim. Kad završim ceo radni dan, onda ću za dušu samo da se šetam. Biće ili Palilula, Pantelej, ili neke centralne ulice. Sada nek stavljaju straže da viknu nešto ili da pištaljku stave u usta, pošto će to strašno da me povredi - naveo je Vučić.