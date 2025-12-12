HRVAT ZAPALIO MREŽE PRED VEČITI DERBI: Evo šta je Mario Hezonja uradio pred Partizan - Zvezda (FOTO)
KOŠARKAŠI Partizana igraju protiv Crvene zvezde, a oči Evrope uprte su u Beograd. Zbog svega se oglasio i hrvatski košarkaš.
Mario Hezonja je na društvenim mrežama objavio video, a jedan od komentara na TikToku pozvao ga je da pozdravi čuveni profil posvećen crno-belima "Duško Krtola", a dobio je i odgovor košarkaša Real Madrida.
- Pozdrav!! Takođe, sretno danas! - napisao je Hezonja i oduševio Grobare.
