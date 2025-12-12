"DOBIJAO SAM PRETNJE SMRĆU"! Vejn Runi izneo šokantne detalje

Bivši engleski fudbaler Vejn Runi otkrio je da je dobijao pretnje smrću kada je 2004. godine prešao iz Evertona u Mančester junajted.

Foto: Profimedia

Runi je kao 18-godišnjak potpisao za Junajted u transferu vrednom 27 miliona funti, nakon što je odbio rekordan ugovor koji mu je nudio Everton. Međutim, taj potez izazvao je žestoke reakcije među navijačima kluba iz Liverpula.

"Dobijao sam pretnje smrću. Kuća mojih roditelja bila je išarana grafitima i oštećena. Kuća moje tadašnje devojke, sadašnje supruge, takođe je bila išarana", rekao je Runi u najnovijoj epizodi "The Wayne Rooney Show" na Bi Bi Si Sportu.

Runi je istakao da je u tom periodu bilo ključno ostati mentalno jak.

"Odlazak je bio težak jer sam prešao u Mančester junajted, a rivalitet između Liverpula i Mančestera je bio ogroman. Ali uvek sam imao stav: ‘Nije me briga’. Znao sam šta želim i kako da to ostvarim", dodao je on.

Govorio je i o pritisku koji današnji mladi fudbaleri osećaju zbog društvenih mreža, ističući da njegova generacija nije bila izložena tolikoj pažnji javnosti.

Njegov najstariji sin Kaj, koji ima 16 godina i igra za mlađe selekcije Mančester junajteda, već je pod velikim nadzorom medija i navijača.

"Danas je razlika u društvenim mrežama. Moj sin igra za Junajted, ima sponzorski ugovor sa Pumom, i milioni ljudi ga prate dok je još tako mlad. Toga ranije nije bilo", rekao je Runi.

Naglasio je da je za mlade sportiste ključna podrška porodice i ljudi u klubu.

"Svi možemo lako da se zanesemo društvenim mrežama. Zato je važno da uz sebe imaš ljude kojima je iskreno stalo do tebe", dodao je on.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu