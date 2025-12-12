"ONI SU OJADILI ČITAV NIŠKI OKRUG" Vučić objasnio suštinsku razliku između blokadera i njega: Ja sam za razliku od njih veoma ponosan
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.
Prilikom obilaska fabrike, Vučić je govorio o optužbama da daje basnoslovne subvencije Aristonu.
- Ja sam za razliku od tih ljudi veoma ponosan. Sada ću da objasnim suštinsku razliku između blokadera i nas. Ti ljudi su ojadili čitav Niški okrug, danas je čak 50.000 ljudi manje nezaposleno. U Nišu 21.000 više ljudi zaposleno. Uništili su nam sve. Ti blokaderi bi da se vrate na vlast. Država daje pare da bi ovi ljudi radili, imali posao. Mi moramo da se borimo za investitore. Čime ćemo? Ako im ne ponudimo neku vrstu subvencija. Ja sam ponosan na svaku subvenciju, jer nam se ta subvencija vratila. To je smisao države koja ozbiljno radi. Sve što me kritikuju, ja sam ponosan.
BONUS VIDEO:
Vučić u Ćacilendu nakon terorističkog akta
Preporučujemo
VUČIĆEVA PORUKA IZ NIŠA: Ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za Srbiju (VIDEO)
12. 12. 2025. u 15:25 >> 16:41
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (8)