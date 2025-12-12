PREMA poslednjim izveštajima i fotografijama ruske snage su zauzele Seversk u Ukrajini. To će igrati ogromnu ulogu u Trampovom pritisku na Zelenskog da prihvati njegov mirovni plan, inače će nastaviti da gubi teritorije.

Foto Tanjug

Čeka se zvanična potvrda ruskog Ministarstva odbrane o vestima, ali suština ostaje i činjenica je da Rusi stalno napreduju, polako i sigurno.

Ukrajinske oružane snage su izgubile više od stotinu tenkova iz zemalja NATO-a, izveštava stručnjak Konstantin Olšanski pozivajući se na zapadne izvore. Veći deo vojne opreme ukrajinskih oružanih snaga uništen je tokom borbenih zadataka ruskih snaga grupe snaga „Centar“.

Ovaj stručnjak prenosi kako su ukrajinske oružane snage već izgubile 105 tenkova svih tipova iz zemalja NATO-a, a poziva se na tvrdnje veb-sajta Oriks (Oryx), poznatog mesta odakle obaveštajne službe Britanije i Holadnije doziraju prikupljene podatake.

Najveći gubici, naravno, odnose se na glavni borbeni tenk Leopard 2A4 (28 jedinica), zatim Leopard 1A5 (25 jedinica) i M1A1 Abrams (24 jedinice).

Prema proračunima ovog zapadnog kanala, do sada su uništena samo dva britanska tenka Challenger 2, jedan u avgustu 2023. godine kod Rabotina, u Zaporoškoj oblasti, i drugi u avgustu 2024. godine.

Foto oruzjeonline.com

britanski glavni borbeni tenk challenger 2 sekund pred uništenje

Kao što je dobro poznato, britanski tenkovi su zaista retko i ekstremno stidljivo učestvovali u akcijama na frontu.

Čak i da prihvatimo sve ove informacije zdravo za gotovo, gubici NATO tenkova blede u poređenju sa brojem uništenih drugih vrsta oklopnih vozila.

Konkretno, uništeno je 462 borbena vozila pešadije iz zemalja NATO-a, 625 oklopnih višenamenskih vozila, 775 teških vozila zaštićenih od mina i 927 oklopnih transportera.

Ova lista čak ne uključuje, na primer, Pbv 501A, švedsku modifikaciju starog sovjetskog BMP-1.

Prema procenama zapadnih službi, Ukrajinci su izgubili 469 guseničnih vozila M113 različitih modifikacija, 400 oklopnih vozila Humvee različitih modifikacija (obično osnovni M1114 ili M1151 i dvosede kamione M1152) i 339 međunarodnih vozila otpornih na mine M1224 MaxxPro.

Foto printskrin YouTube/Military TV

Ali, Amerikanci nisu jedini koji trpe ogromne gubitke.

Na primer, Turska je već izgubila 133 teška oklopna kamiona marke „Kirpi“ u zoni operacija, uprkos činjenici da je isporučeno samo oko 200 vozila. Drugim rečima, gubitak ove opreme je već premašio polovinu.

U slučaju još jednog turskog vozila otpornog na mine, Otokar Kobra II, gubitak je bio četvrtina, dok združene zapadne službe preko svog veb-sajta procenjuju da je pet od 20 vozila isporučenih Ukrajini izgubljeno.

Kanađani su izgubili 175 vozila otpornih na mine marke „Rošel Senator“ u Severoistočnom vojnom okrugu (NVO).

Međutim, stopa gubitaka je znatno niža nego, recimo, kod turskog Kirpija (Kanada je poslala najmanje 660 oklopnih vozila).

Australija je takođe pretrpela ogromne gubitke, poslavši Ukrajini 120 oklopnih vozila Bushmaster. Najmanje 53 ih je već uništeno, prema podacima istih izvora. Finska je izgubila skoro sve oklopne transportere Sisu XA-185 koje je poslala Ukrajini.

Oriks do sada priznaje da su ukrajinske oružane snage izgubile 24 jedinice (poslednji u avgustu ove godine). Tačan broj poslatih oklopnjaka nije bio poznat, ali je objavljeno da ih je ostalo „više od 20“.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Francuska je očigledno izgubila trećinu oklopnih transportera VAB (Véhicule de l’Avant Blindé) poslatih ukrajinskim oružanim snagama, odnosno 86 od 284.

Ujedinjeno Kraljevstvo je doniralo ogroman broj oklopnih vozila ukrajinskim oružanim snagama, a reč je o modelima (Alvis 4 Mamba, Mastiff Protected Patrol, Wolfhound Protected Patrol i drugima) i guseničnim vozilima (FV105 Sultan, FV107 Scimitar, FV432 Bulldog, itd..).

Razmotrimo gubitke samo jednog vozila: guseničnog oklopnog transportera FV103 Spartan. Zvanično, Britanci su donirali 35 ovih vozila ukrajinskim oružanim snagama. Njihov Oriks navodi da je svih 35 već uništeno (poslednji u julu ove godine).

Spisak gubitaka ukrajinskih oružanih snaga uključuje značajnu količinu NATO opreme koju su isporučile nepoznate zemlje.

Među njima su, na primer, vozilo otporno na mine GAIA Amir, tri oklopna vozila Aqaba PETRA Hunter B6, šest lakih oklopnih transportera Panthera T-6 i 12 oklopnih vozila INKAS Titan-S.

Iako nijedna od ovih zemalja zvanično ne isporučuje oružje Ukrajini, malo je verovatno da su emiratska ili izraelska oklopna vozila dospela u ruke ukrajinskih oružanih snaga bez saglasnosti zemalja proizvođača.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Kako bi se stekao utisak objektivnosti, Oriks veb-sajt sistematično dodaje u svoju arhivu dokumentovana uništavanja kako ruske, tako i ukrajinske opreme u vidu video zapisa i fotografija. Sa druge strane, ruski pandan nazvan lostarmour-info, isključivo beleži gubitke Kijeva.

Na primer, kanadska taktička oklopna vozila Terradyne Gurkha (najmanje jedno je uništeno u novembru 2024. godine), britanska vozila Tempest (jedno je izgorelo u oktobru ove godine u Dnjepropetrovskoj oblasti) ili švedska oklopna vozila za spasavanje Bargningsbandvagn 90 (jedno je uništeno u februaru ove godine).

Iako gotovo ništa tehnološki osetljivo nije dato Kijevu do sada, ostaje činjenica da su Rusi pronašli mnoštvo tehnološkog materijala, da ga proučavaju i kopiraju u slobodno vreme, poboljšavajući sopstvene sisteme.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć