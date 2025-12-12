Politika

VUČIĆ O NAPADIMA IZ HRVATSKE OKO "RAFALA": Oni su kupili stare, a mi nove - Oni sebe lažu, samo nek nastave!

В. Н.

12. 12. 2025. u 16:29

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka Nišavskog okruga obišao je i fabriku auto delova Yusei Machinery govorio je i o navodima iz Hrvatske da su njihovi Rafali bolji.

Foto: Profimedia

- Kod njih ako Srbija nije tema, onda tema ne postoji. Oni su više tekstova objavili o meni nego o Plenkoviću i Milanoviću zajedno. Znate li još neku zemlju na svetu gde je objavljeno više tekstova o predsedniku druge zemlje, nego o predsedniku u premijeru te zemlje zajedno. Poznajete li takav slučaj? To je jedinstven slučaj u svetu. Mnogo im hvala na tome, jer naš narod zna, koga oni napadaju, taj najbolje radi za svoju zemlju - rekao je predasednik i dodao kroz primer:

- Jel vam bolja stara ili nova kamera? Bolja nova? E vidite oni su kupili tu staru kameru, stare Rafale, a mi nove. Možda su ti stari bolji od ovih novih! A to što oni sebe lažu da će dobiti "meteor" raketu a mi nećemo, nek nastave, lepo im je. Nek uživaju u tome. Ja im priznajem - svaka vam čast - bolju su ti stari od novih - sarkastično je rekao predsednik.

Kako kaže - mi ne mislimo tu da stanemo.

- Mi nastavljamo da radimo svoj posao i još mnogo para da potrošimo da bismo garantovali sigurnost i bezbednost našim građanima. Ja mislim da se i Nišlije od jutros osećaju sigurnije kada vide kakvi ih moćni kineski sistemi štite - dodao je on. 

