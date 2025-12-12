DETONACIJA OŠTETILA 28 STANOVA: Eksplozija bombe iz Drugog svetskog rata u Hanau

DETONACIJA nemačke bombe iz Drugog svetskog rata u gradu Hanau u centralnoj Nemačkoj oštetila je 28 stanova, nakon što je kontrolisana eksplozija bila mnogo jača nego što se očekivalo, prenosi danas Špigl.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

U kontrolisanoj eksploziji nije bilo povređenih, ali je prema početnim procenama grada, šteta izazvana na 28 stambenih jedinica, čime je pogođeno 58 osoba.

Gradonačelnik Hanaua Klaus Kaminski je rekao da će neke porodice verovatno morati da proslave Božić negde drugde, kao i da puni obim štete tek treba da se utvrdi.

-Jedan stan je toliko oštećen eksplozijom da se trenutno smatra nenastanjivim, navodi se u saopštenju gradskih vlasti, koje su najavile da će pružiti "brzu i nebirokratsku" podršku pogođenim stanovnicima.

Prema podacima Regionalnog veća Darmštata, tip bombe čija je detonacija izazvana bio je pogrešno identifikovan, a bomba je bila napunjena eksplozivom umesto fosforom, kako je procenjeno nakon što je pronađena.

Prema navodima grada, neeksplodirana bomba od 250 kilograma, pronađena tokom građevinskih radova u okrugu Grosauhajm, bila je nemačke proizvodnje.

Zbog kontrolisane detonacije bilo je evakuisano oko 4.500 ljudi u radijusu od 1.000 metara, a oko mesta eksplozije bio je naslagan veliki broj čeličnih kontejneri, koji su bili napunjeni vodom i naslagani jedan na drugi kako bi apsorbovali pritisak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć