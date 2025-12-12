Svet

DETONACIJA OŠTETILA 28 STANOVA: Eksplozija bombe iz Drugog svetskog rata u Hanau

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 17:11

DETONACIJA nemačke bombe iz Drugog svetskog rata u gradu Hanau u centralnoj Nemačkoj oštetila je 28 stanova, nakon što je kontrolisana eksplozija bila mnogo jača nego što se očekivalo, prenosi danas Špigl.

ДЕТОНАЦИЈА ОШТЕТИЛА 28 СТАНОВА: Експлозија бомбе из Другог светског рата у Ханау

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

U kontrolisanoj eksploziji nije bilo povređenih, ali je prema početnim procenama grada, šteta izazvana na 28 stambenih jedinica, čime je pogođeno 58 osoba.

Gradonačelnik Hanaua Klaus Kaminski je rekao da će neke porodice verovatno morati da proslave Božić negde drugde, kao i da puni obim štete tek treba da se utvrdi.

-Jedan stan je toliko oštećen eksplozijom da se trenutno smatra nenastanjivim, navodi se u saopštenju gradskih vlasti, koje su najavile da će pružiti "brzu i nebirokratsku" podršku pogođenim stanovnicima.

Prema podacima Regionalnog veća Darmštata, tip bombe čija je detonacija izazvana bio je pogrešno identifikovan, a bomba je bila napunjena eksplozivom umesto fosforom, kako je procenjeno nakon što je pronađena.

Prema navodima grada, neeksplodirana bomba od 250 kilograma, pronađena tokom građevinskih radova u okrugu Grosauhajm, bila je nemačke proizvodnje.

Zbog kontrolisane detonacije bilo je evakuisano oko 4.500 ljudi u radijusu od 1.000 metara, a oko mesta eksplozije bio je naslagan veliki broj čeličnih kontejneri, koji su bili napunjeni vodom i naslagani jedan na drugi kako bi apsorbovali pritisak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?