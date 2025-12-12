"SRAM IH BILO" Vučić o napadima Đorđa Stankovića: On je čist lopov - poznat je po krađi toalet papira!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery. Vučić je prilikom posete fabrike govorio o napadima poslanika Mikija Aleksića - Đorđa Stankovića.

foto: Novosti

Kaže i da se smanjuje razlika između Niša i Beograda i Novog Sada, kao i da su smešne kritike čoveka koji je poznat po tome što je krao toalet papir u Skupštini.

- Sram ih bilo. Niš je zaostajao 100 godina pod njima, a preteći će Beograd i Novi Sad za 30 godina. Niš sada već ima 900 evra, a dok su oni vladali ovim gradom imao je 300. Ja sam samo racionalan i znam koliko para ide u Beograd i Novi Sad, znam koliko para proizvode, pogledajte samo budžet. A mi sipamo toliko novca u Niš, da bi on smanjivao tu razliku. Samo da razumete kako ozbiljni ljudi govore. On je čist lopov, i jedino čime može da se ponosi je krađa toalet papira i to mu je sva biografija. Poznat je i po tome što je u Strazburu rekao "da bih ja pobedio moraš da skloniš ovoga sa liste, jer mi je to jedina šansa". Taj mi priča o tome, pošto je valjda Medijana već prestigla Beograd, tu vladaju blokaderi, stručnjaci! Koji su to projekat uradili, kog su investitora doveli ? Krompir, ništa, i tako će i ostati dok Vučić ne dovede! Kako to mislite drugačije? - upitao je predsednik.

Ističe da je to klasična populistička politika - "samo da ove sklonimo".

- Oni nikakav plan i program nemaju, znaju samo da pljuju. Ali oni nešto da urade? Ma baš ništa. Koga je to Medijana pretekla? Pošto stručnjaci vladaju? Nesposobni, ni za šta ih Bog nije dao osim da pljuju i kritikuju nekog drugog. Kada im date priliku, onda se pokaže sva vrsta nesposobnosti. I tako vam je sve u Srbiji. Srednje ime svake psovke je Vučić i država, a kada pogledate šta je država sve uradila i kome je sve pomogla, što bi rekao Dostojevski - "nisam ti ništa nažao učinio, ali ti meni jesi, pa me zato toliko i mrziš". Baš vam je tako. Kakvih sam se ja ovde laži naslušao u prethodna tri dana... Gore nego N1 i Nova S. Sačuvaj Bože. I sve što objave, svaku reč koju kažu, slažu, i ne razmišljaju, baš ih briga za to što su slagali. Onda pričaju "stižu otpuštanja". Što ne kažeš da je stiglo otpuštanje u Benetonu, jedinoj fabrici koju ste doveli. Vi slobodno za njih glasajte, i onda ni za 300 godina neće da stignu Beograd i Novi Sad. Ja mislim da Niš ima ogromnu razvojnu šansu i potencijal. To da se to menja za godinu dana - ajte nemojte da budete neozbiljni. Ja to odlično poznajem i znam šta može, a šta ne može. I ja kad dajem izjave, ja dajem ozbiljne izjave - rekao je on.

