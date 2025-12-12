VUČIĆEVA PORUKA IZ NIŠA: Ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za Srbiju (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je fabriku za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

foto: Novosti

Vučić je sumirao posetu Niškom okrugu.

- Obišli smo dve opštine Nišavskog okruga, Merošinu i Gadžin Han. Verujem da je važno za građane Hana, pokušaćemo da dovedemo odeljenje Jumka. Veoma sam zadovoljan proces evidentiranja. Imamao više od 140 hiljada prijava. Uradićemo i dva mosta u Gdžinom Hanu. U Merošni pomažemo srpsko-italijansku investiciju. Mislim da je za Niš važno, osim dovođenja investitora i zapošljavanja ljudi, 525 ljudi smo našli posao, onih koji su bili u Benetonu. Naročito sam srećan što vidimo veće prisustvo kineskih investicija - rekao je predsednik.

Rekao je da će još mnogo da ulažu u niški aerdorom.

- Kargo saobraćaj nam cveta. Verujem da ćemo obezbediti više linija za civile - kazao je.

Kaže da kreću radovi na stadionu Čair.

- Biće gotovo dvostruko veći od onog u Zaječaru, Leskovcu, Loznici - rekao je predsednik.

Navodi da se radi porodilište, nova klinika sa specijalističkim ambulantama.

- Radim obilaznicu, naučno-tehnološki park je u završnoj fazi. Gasna elektrana je veoma veliki projekat, radimo sa Azerbejdžanom - kaže Vučić.

Istakao je da je zadovoljan trudom i angažmanom pojedinih ljudi, ali da može više i bolje.

Pitanja novinara

O optužbama da daje basnoslovne subvencije Aristonu, Vučić kaže:

- Ja sam za razliku od tih ljudi veoma ponosan. Sada ću da objasnim suštinsku razliku između blokadera i nas. Ti ljudi su ojadili čitav Niški okrug, danas je čak 50.000 ljudi manje nezaposleno. U Nišu 21.000 više ljudi zaposleno. Uništili su nam sve. Ti blokaderi bi da se vrate na vlast. Država daje pare da bi ovi ljudi radili, imali posao. Mi moramo da se borimo za investitore. Čime ćemo? Ako im ne ponudimo neku vrstu subvencija. Ja sam ponosan na svaku subvenciju, jer nam se ta subvencija vratila. To je smisao države koja ozbiljno radi. Sve što me kritikuju, ja sam ponosan.

- 2000 i nešto ljudi smo uspeli na taj način da rešimo, koje su oni ostavili bez plate - dodao je on.

O optužbama da nije smeo da prošeta Nišom

- Što bi njih interesovalo bilo šta ozbiljno, što bi njih interesovale fabrike. Ja bukvalno nijednu trubu tu njihovu nisam čuo. Sve ljude koji smo sreli u autobusu, jedno 15ak njih, 20, starijih, pozdravili smo se sa svakim čovekom i gde smo ulazili i gde smo izlatili. Baš mi se sviđa Niška Banja, njima u inat sam išao tamo, i u Medijanu u kafanu, a nikada u životui nijednu kafani nisam zatvarao. Ja veoma retko koristim rotacije, od svih drugih koji imaju ili nemaju pravo na rotaciju, ja se ponašam odgovorno, ne maltretiram ljude po ulicama zato što sam predsednik. Ovi momci koji me čuvaju moraju da dobiju odobrenje od mene da bi uključili rotaciju, i to uradimo jednom u mesec dana kada ne mogu da stignem i žurim na neki sastanak sa nekim državnikom. Nikada je ja ne koristim. Nemojte da pričamo što su bezbednosne stvari da ja idem sa manje automobila koje vi možete da vidite nego neki drugi. Suština je da nikada u životu nismo kafanu zatvorili, divno je onaj čovek to uredio, radio u Švajcarskoj, divno uredio restoran, skoro pun restoran bio, neki pristojni mladi ljudi, nikada ih u životu nismo videli nikoga, lepo jeli, završili, izašli napolje. Niko nam ništa nije rekao. Ne razumem smisao. Jel ti ljudi stvarno misle da su ovde nekakvi monstrumi koje će neko da juri negde? Da neće onaj mali nesrećnik što je onako vređao od patrijarha, Šešelja, što govori o nezavisnom Kosovu, što je napadao Daleta, gađao ljude po ulicama, da neće da me bije? Jel ste vi ozbiljni ljudi? Jel vi razumete čime se vi hvalite - time da će oni nekog negde da tuku! Ja sam se divio Daletu što je uz osmeh to istrpeo. Srećom pa je to bio Dale. Hoće li da me lupaju jajima o glavu, kao onoj devojci što su lupali, gađaju kamenjem, ili kao Jerkana... To je bio nasramniji dan ovog predivnog grada, 21. mart! U ovom gradu žive divni ljudi, ali i probisveti koje smo videli tada. Oni misle da su većina - nisu nikada bili i neće nikada biti. Ja sam bio siguran da one prethodne izbore nemamo šanse da dobijemo. Sada stvari radimo neuporedivo bolje, drugačije, i više, i verujem da neće biti lako, ali ako me pitate, verujem da ćemo opet da ih pobedimo zas godinu dana. Sve su lagali - da smo zatvarali kafanu, o trubama, svemu drugom. A mi ćemo da šetamo večeras. Ako budem mogao zbog kolena, ne mogu duže od kilometar, kilometar i po. Toliko hoću i inat. Onako, tek da se nerviraju. Meni za dušu, ništa više. Mora nešto čovek i sebi za dušu da uradim. Kad završim ceo radni dan, onda ću za dušu samo da se šetam. Biće ili Paliluja, Pantelej, ili neke centralne ulice. Sada nek stavljaju straže da viknu nešto ili da pištaljku stave u usta, pošto će to strašno da me povredi - naveo je Vučić.

O navodima iz Hrvatske da su njihovi Rafali bolji

- Kod njih ako Srbija nije tema, onda tema ne postoji. Oni su više tekstova objavili o meni nego o Plenkoviću i Milanoviću zajedno. Znate li još neku zemlju na svetu gde je objavljeno više tekstova o predsedniku druge zemlje, nego o predsedniku u premijeru te zemlje zajedno. Poznajete li takav slučaj? To je jedinstven slučaj u svetu. Mnogo im hvala na tome, jer naš narod zna, koga oni napadaju, taj najbolje radi za svoju zemlju - rekao je predasednik i dodao kroz primer:

- Jel vam bolja stara ili nova kamera? Bolja nova? E vidite oni su kupili tu staru kameru, stare Rafale, a mi nove. Možda su ti stari bolji od ovih novih! A to što oni sebe lažu da će dobiti "meteor" raketu a mi nećemo, nek nastave, lepo im je. Nek uživaju u tome. Ja im priznajem - svaka vam čast - bolju su ti stari od novih - sarkastično je rekao predsednik.

Kako kaže - mi ne mislimo tu da stanemo.

- Mi nastavljamo da radimo svoj posao i još mnogo para da potrošimo da bismo garantovali sigurnost i bezbednost našim građanima. Ja mislim da se i Nišlije od jutros osećaju sigurnije kada vide kakvi ih moćni kineski sistemi štite - dodao je on.

O sklanjanju "Ćacilenda" i pretnjama

- Kakvih sam se glupšosti i pretnji naslušao. Završena je ta priča odavno, i niko neće ni da napada niti bilo šta. Onaj ko misli da može da napada, zna se kakve su zakonske posledice. Nemojte da uvlačite u to navijače Partizana. Nemojte da govorite da su jedni za Ćacilend, a drugi nisu - naveo je on.

O napadima poslanika Mikija Aleksića - Đorđa Stankovića

Kaže i da se smanjuje razlika između Niša i Beograda i Novog Sada, kao i da su smešne kritike čoveka koji je poznat po tome što je krao toalet papir u Skupštini.

- Sram ih bilo. Niš je zaostajao 100 godina pod njima, a preteći će Beograd i Novi Sad za 30 godina. Niš sada već ima 900 evra, a odk su oni vladali ovim gradom imao je 300. Ja sam samo racionalan i znam koliko para ide u Boegrad i Novi Sad, znam koliko para proizvode, pogledajte samo budžet. A mi sipamo toliko novca u Niš, da bi on smanjivao tu razliku. Samo da razumete kako ozbiljni ljudi govore. On je čist lopov, i jedino čime može da se ponosi je krađa toalet papira i to mu je sva biografija. Poznat je i po tome što je u Strazburu rekao "da bih ja pobedio moraš da skloniš ovoga sa liste, jer mi je to jedina šansa". Taj mi priča o tome, pošto je valjda Medijana već prestigla Beograd, tu vladaju blokaderi, stručnjaci! Koji su to projekat uradili, kog su investitora doveli ? Krompir, ništa, i tako će i ostati dok Vučić ne dovede! Kako to mislite drugačije? - upitao je predsednik.

Ističe da je to klasična populistička politika - "samo da ove sklonimo".

- Oni nikakav plan i program nemaju, znaju samo da pljuju. Ali oni nešto da urade? Ma baš ništa. Koga je to Medijana pretekla? Pošto stručnjaci vladaju? Nesposobni, ni za šta ih Bog nije dao osim da pljuju i kritikuju nekog drugog. Kada im date priliku, onda se pokaže sva vrsta nesposobnosti. I tako vam je sve u Srbiji. Srednje ime svake psovke je Vučić i država, a kada pogledate šta je država sve uradila i kome je sve pomogla, što bi rekao Dostojevski - "nisam ti ništa nažao učinio, ali ti meni jesi, pa me zato toliko i mrziš". Baš vam je tako. Kakvih sam se ja ovde laži naslušao u prethodna tri dana... Gore nego N1 i Nova S. Sačuvaj Bože. I sve što objave, svaku reč koju kažu, slažu, i ne razmišljaju, baš ih briga za to što su slagali. Onda pričaju "stižu otpuštanja". Što ne kažeš da je stiglo otpuštanje u Benetonu, jedinoj fabrici koju ste doveli. Vi slobodno za njih glasajte, i onda ni za 300 godina neće da stignu Beograd i Novi Sad. Ja mislim da Niš ima ogromnu razvojnu šansu i potencijal. To da se to menja za godinu dana - ajte nemojte da budete neozbiljni. Ja to odlično poznajem i znam šta može, a šta ne može. I ja kad dajem izjave, ja dajem ozbiljne izjave - rekao je on.

- A što se tiče stručnjaka što bi da me tuže, da mi sude. Imaćete samo jednog protivnika, koji neće da beži od vaših tužilaca i sudija. A sudiću i jednima i drugima, pošto ne možete da mi nađete nijedan račun, nijednu vilu, ništa, sve što ste lagali i preko hrvatskih novinara, i drugih, je to ne postoji. I razumem vas zašto me mrzite - jer sam drugačiji od vas. Nastavite da me mrzite, ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za Srbiju - kazao je Vučić.

Obilazak fabrike

Predsednik se tokom obilaska zainteresovao za ekrane na kojima piše ko je od radnika na svom radnom mestu.

- Probaću da ovakav sistem uvedem u Predsedništvu, da u svakom trenutku se zna kako i koliko radi. To će najvažnije biti u Vladi da se uvede. Ako su otišli na teren, da se zna ko je tu i tu. Ja mislim da je to idelana stvr, mora da postoji posvećenost - rekao je Vučić.

Kazao je da su pomogli subvencijama.

- Mi se ponosimo tim subvencijama i želimo da ljudima obezbedimo posao. Pošto ljudi to nipodištavaju, to je velika borba za svakog investitora i svako radno mesto - naveo je predsednik.

- Za svaku fabriku morate da se brinete da ostanu tu - dodao je Vučić.

Poseta Kini

Kazao je da se priprema njegova poseta Kini.

- Počeli smo da pripremamo moju posetu Kini, to će biti poseta od ogromnog značaja. Zahvalan sam predsedniku Siju na podršci. Mislim da će ta poseta biti od istorijskog značaja. To će biti zvanična poseta, uz sve počasti. Bio sam mnogo puta u Kini, ali su to bile radne posete. Mnogo sam srećan zbog te časti. Kina je iskreni i čelični prijatelj Srbije. Smatramo ih iskrenim prijateljima, podrška su nam po pitanju teritorijalnog integriteta, kao što mi kažemo da podržavamo princip jedne Kine. Za mene je tajvan deo Kine, ona će da odluči šta sa Tajvanom. To je politika Republike Srbije - rekao je predsednik.

Sastanak sa rukovodstvom kompanije

Vučić je odmah po dolasku u fabriku započeo sastanak sa rukovodstvom kompanije.

Ova kineska kompanija se bavi proizvodnjom delova od plastike za autoindustriju, a u Nišu je prvi pogon te kompanije u Evropi.