HRVAT NAPRAVIO HAOS U ŠPANIJI: Odbio da brani, a razlog za to je neverovatan
Jedan od najboljih golmana Hrvatske, Dominik Livaković iza sebe ima tešku sezonu.
Otišao je reprezentativac "kockastih" u Đironu na pozajmicu, a tamo je pao u zaborav - nije dobio ni minut na terenu.
Livaković je u Španiju stigao na pozajmicu iz Fenerbahčea i od tada nije ni minut stao između stativa. Međutim, da bi mogao da pređe u drugi tim na zimu, bilo mu je potrebno da ni do kraja zime ne brani ni sekund.
To je i učinio, uprkos tome što ga je trener Mičel pozvao da brani prethodni meč koji je Đirona igrala, hrvatski golman je odbio:
- Livaković ne želi da brani. Gazaniga je morao da brani, iako je bolestan. Veoma sam ljut zbog ove situacije - rekao je trener Đirone i nastavio:
- On želi da ode po svaku cenu. U mislima mu je Mundijal naredne godine.
Izvesno je da će Livaković na zimu promeniti klub. Još uvek je prvi golman reprezentacije, a cilj mu je da tako i ostane do Mundijala.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
DRAMA KOJA MIRIŠE NA PROLEĆE! Crvena zvezda pobedila Grac usred Austrije, grabi ka nokaut fazi Lige Evrope!
11. 12. 2025. u 20:41 >> 17:39
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na 20 godina, nameštao mečeve!
11. 12. 2025. u 15:52
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)