HRVAT NAPRAVIO HAOS U ŠPANIJI: Odbio da brani, a razlog za to je neverovatan

Jedan od najboljih golmana Hrvatske, Dominik Livaković iza sebe ima tešku sezonu.

FOTO: AP/Tanjug

Otišao je reprezentativac "kockastih" u Đironu na pozajmicu, a tamo je pao u zaborav - nije dobio ni minut na terenu.

Livaković je u Španiju stigao na pozajmicu iz Fenerbahčea i od tada nije ni minut stao između stativa. Međutim, da bi mogao da pređe u drugi tim na zimu, bilo mu je potrebno da ni do kraja zime ne brani ni sekund.

To je i učinio, uprkos tome što ga je trener Mičel pozvao da brani prethodni meč koji je Đirona igrala, hrvatski golman je odbio:

- Livaković ne želi da brani. Gazaniga je morao da brani, iako je bolestan. Veoma sam ljut zbog ove situacije - rekao je trener Đirone i nastavio:

- On želi da ode po svaku cenu. U mislima mu je Mundijal naredne godine.

Izvesno je da će Livaković na zimu promeniti klub. Još uvek je prvi golman reprezentacije, a cilj mu je da tako i ostane do Mundijala.

