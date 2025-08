"PAPRENI" STANOVI U BLIZINI FAKULTETA: Posle upisa, brucoši krenuli u potragu za smeštajem

DOBIJANjE indeksa nekog od fakulteta Univerziteta u Beogradu, za brucoše iz unutrašnjosti samo je prvi korak ka studijama. Oni koji nisu uspeli da se upišu na budžet, ni da dobiju mesto u studentskom domu, krenuli su u potragu za stanom koji će iznajmiti. Najtraženiji su oni u blizini fakulteta, pa je lokacija ta koja i dalje diktira cenu. Tako se kirija u zonama blizu visokoškolskih ustanova kreće od 300 do 650 evra.

Foto Milena Anđela

Najskuplji su stanovi u centru grada, gde je cena oko 16 evra po kvadratnom metru. Slede Voždovac, Novi Beograd i Zvezdara od oko 13 evra, Zemun - 10 evra, Čukarička padina - 9 evra, Mirijevo - 7,40 evra. Iako u odnosu na prošlu godinu nije bilo drastičnijeg poskupljenja kirije, u "akademskim četvrtima" garsonjera se gotovo i ne može pronaći za manje od 300 evra. Jednosoban stan je oko 450 evra, dok su dvosobni oko 600 evra. Najjeftinije je u Mirijevu, gde je kirija za jednosobni stan oko 280 evra, a na Karaburmi oko 315 evra, što je upola jeftinije nego u centru.

DOMOVI ZA NAJBOLjE U STUDENTSKIM domovima mesta su "rezervisana" samo za odlikaše, a ukupni kapciteti su nešto više od 11.000 kreveta. Ne postoji zvanična statistika koliko studenata je svake godine prinuđeno da potraži privatan smeštaj u prestonici. Ipak, računica kaže da je više od 5.000 samofinansirajućih studenata prve godine, što znači da nemaju pravo na studentski dom, pa će oni koji ne žive u glavnom gradu morati da iznajme stan u Beogradu. *Uzmi 20% bonusa za LIVE!

Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

- Roditelji čija deca studiraju na Univerzitetu u Beogradu ne pitaju za cenu i traže stanove u blizini fakulteta - navode u agencijama za nekretnine. - Najvažnije im je da dete ne mora javnim prevozom da ide na predavanja, ispite, vežbe, a kao glavni razlog za to navode brigu za bezbednost. Iako im ponudimo jeftinije stanove, koji su samo par stanica udaljeni od fakulteta, ne žele to da prihvate. Spremni su da se odreknu dosta toga da bi platili detetu stan u Beogradu što bliže fakultetu. Dešava se da su to stari, oronuli stanovi sa nameštajem koji je u fazi raspadanja, ali su na par minuta od viskoškolske ustanove.

Teško je naći smeštaj i u okolini Fakulteta organizacionih nauka, Saobraćajnog i Fakulteta političkih nauka, gde je stanarina oko 500 evra plus troškovi za grejanje, struju, vodu i ostale komunalne usluge. U naselju Stepa Stepanović, za najmanju kvadraturu treba izdvojiti 475, za dvosobni oko 570, a trosoban košta oko 800 evra. Garsonjera na Novom Beogradu kod Fontane je minimum 300 evra, jednosobni su oko 450, a dvosobni oko 700 evra.

U poslednjih godinu-dve zaživela je nova praksa, skupi se nekoliko roditelja, čija deca studiraju i kupe zajedno stan u kome oni žive do kraja školovanja. Dogovore se da, po okončanju studija, taj stan prodaju.