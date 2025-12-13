TRAMP DONEO ZNAČAJNU PROMENU: Severnna Koreja izostavljena iz nove strategije nacionalne bezbednosti, evo i zašto

U novoj Strategiji nacionalne bezbednosti SAD, koju je američki predsednik Donald Tramp objavio prošle nedelje, ne pominje se Severna Koreja i njen lider Kim Džong Un, a ovaj potez predstavlja značajnu promenu u odnosu na Trampovu prvu administraciju, koja je uključivala Severnu Koreju u listu globalnih pretnji.

Foto: Tanjug/AP

Iako Severna Koreja nastavlja da razvija svoje nuklearne i raketne sposobnosti, izostavljanje pomena ove zemlje iz nove strategije ne znači da je pretnja Pjongjanga nestala sa američkog radara.

Ovaj korak je mogao biti nameran pokušaj da se otvore vrata za buduće pregovore sa Kim Džong Unom, navode američki mediji.

U oktobru je Tramp najavio da je otvoren za mogući susret sa severnokorejskim liderom, rekavši: „Ako želi sastanak, ja sam spreman“.

Iako su pregovori u njegovom prvom mandatu, koji su imali za cilj smanjenje sankcija u zamenu za denuklearizaciju Severne Koreje, propali, analitičari smatraju da bi ovaj izostanak mogao da bude signal pokušaja ponovnog započinjanja pregovora.

I dok je Severna Koreja ostala bez pomena u poslednjem bezbednosnom planu, Sjedinjene Američke Države sve više prepoznaju ovu pretnju kao regionalni problem, u saradnji sa Južnom Korejom i Japanom.

Zajednički dokument koji su potpisali američki i južnokorejski ministri odbrane prošlog meseca naglasio je značaj denuklearizacije Korejskog poluostrva, ali su izostavljene prethodne oštre pretnje koje su bile prisutne tokom Bajdenove administracije.

Prema rečima bivšeg američkog savetnika za nacionalnu bezbednost Džejka Salivena, zanemarivanje Severne Koreje može da ima negativne posledice.

„Severna Koreja ne voli da je potpuno ignorišu. Imaju način da se čuju, obično na vrlo negativan način“, rekao je Saliven.

U poslednjim mesecima, Severna Koreja je nastavila da testira hipersonične rakete i preti Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Koreji, što, smatraju analitičari, ukazuje na to da pretnja Pjongjanga nije smanjena, navode američki mediji.

(Sputnjik)