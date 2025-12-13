OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Subota
17.00 Borac Čačak - Studentski Centar +161,5 (1,87)
19.00 Cedevita Olimpija - Bosna +166,5 (2,15)
Kvota: 4,02
