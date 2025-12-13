TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

13. 12. 2025. u 09:20

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.

Subota

17.30 Barkom - Jastšembski ukupno poena +179,5 (1,85)

20.00 PSV - Herakles 1&3-6 (1,55)
20.00 Gran Kanarija - Baskonija ukupno poena +169,5 (1,73)

Ukupna kvota: 4,96

