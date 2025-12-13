"NIJE VIKAO NA NAS OD DOLASKA": Heroj Partizana "bocnuo" Željka Obradovića nakon pobede nad Zvezdom

HEROJ Partizana u pobedi nad Crvenom zvezdom Dvejn Vašington govorio je nakon meča o trijumfu crno-belih.

FOTO: N. Skenderija

Bio je srećan što su navijači opet bili na strani igrača.

- Jako sam srećan što smo pobedili, ovo nam je baš trebalo, zbog samopouzdanja i navijača, zbog Partizana generalno, znamo šta ovo znači crno-beloj porodici. Svi znamo koliko derbi znači. Sutra ćemo da se odmorima i da nastavimo u istom ritmu.

Amerikancu je najveća motivacija bio Mitar Bošnjaković.

- Mitar, naš mladi momak mi je rekao, 'hajde "Voš' na klupi pre nego što je počela četvrta četvrtina. Shvatio sam to dosta k srcu. Ušao sam u pravi ritam u pravo vreme i uspeo sam da završim utakmkicu na pravi način

Upitan je Vašington da li mu je draža dramatična pobeda ili više voli ubedljive trijumfe.

- Da i ne. Uvek je lepo kada dobijete ubedljivo, ali ima čari i u ovome, vratiti se posle zaostatka. Slavićemo večeras, sutra imamo slobodan dan i odmorićemo ali moramo što pre da se oporavimo. Idemo utakmicu po utakmicu i bićemo spremni. Sad smo na skoru 6-9, idemo polako bićemo spremni.

Upitan je i o novitetima kod Mirka Ocokolkjića u odnosu na Željka Obradovića i dao je zanimljiv odgovor.

- Samo nam veruje, nije vikao na nas otkad je preuzeo tim, daje nam veliku podršku i dobre savete, daje nam samopouzdanje zaista je dobro imati ga za trenera.

O spekulacijama da odlazi...

- Čuo sam i znam koliko i vi znate. Ja sam ovde, srećan sam što sam ovde i uzbuđen sam zbog nastavka sezone. Došao sam da igram košarku, to je moj posao, zahvalan sam na prilici da budem u Srbiji i da učim i napredujem u karijeri.

Na kraju je rekao da shvata kroz šta je tim prošao nakon svih događaja.

- Čoveče, iskreno, mi igramo košarku za život, to je moj posao. Zahvalan sam što sam u Srbiji, što nastavljam karijeru ovde, naučio sam dosta o kulturi, Partizanu, razumeo sam da je bilo teško svima.

- Bilo mi je potrebno malo da sve to shvatim. Seo sam, opustio se, osetio taj bol i patnju. Sada smo na boljem mestu, idemo napred, imamo još mnogo mečeva. Nismo tamo gde želimo, ali smo na tom putu. Nastavićemo da radimo svoj posao na visokom nivou.

Ističe da bi ovo mogla da bude ključna pobeda.

I prošle godine smo dobili derbi protiv Zvezde i tada smo uzleteli.Dobiti derbi je velika stvar, znamo koliko znači i nama i navijačima. Uzećemo ovu pobedu, energiju i idemo dalje - izjavio je Vašington.

