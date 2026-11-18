PRENOS Skupštine Srbije sa RTS 1 prebačen je na RTS 2. Ovakav potez desio se drugog dana Srkupštine, a nakon što su se na kanalu RTS 1 po prvu put od pobede režima Studentske liste, čule reči lidera opozicije Aleksandra Vučića.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Pitanje koje se postavlja nakon ovog čina uprave RTS je da li je na ovu činjenicu uticalo to što je prema procenama Studentska lista doživela debakl u izlaganjima? Pitanje je da li sada režimski RTS radi na tome da što manji broj građana čuje kako Vučić iznosti činjenice i iz opozicije raskrinkava režim Studentske liste?

Podsetimo, dve godine političke i društvene krize, protesta, sukoba i nasilja na ulicama dobile su juče svoj institucionalni epilog - Srbija je dočekala 15. saziv Narodne skupštine od obnove višestranačja, ali i potpuno novu raspodelu političke moći. Posle 14 godina vlasti, SNS je otišao u opoziciju, a skupštinsku većinu preuzela je "Studentska lista". Za šefa zakonodavnog doma predložena su dva kandidata, profesori Aleksandar Čupić ispred SL i Stojan Radenović (SNS), koji je i kao najstariji poslanik predsedavao konstitutivnom sednicom.

Poslanička grupu naprednjaka "Srbija pobeđuje" vodiće Aleksandar Vučić, a zamenik će biti Milenko Jovanov. Šef poslaničke grupe "studenata" biće Jovo Bakić, a njegova desna ruka Aleksandra Štimac. Novo poglavlje na političkoj sceni Srbije međutim, nije počelo u znaku smirivanja strasti, pa nas očekuje žestok dvoboj u budućnosti.

Poslanici "Studentske liste" u parlament su ušli uz aplauze i ovacije okupljenih građana, dok su predstavnike dosadašnje vlasti dočekali zvižduci i povici negodovanja. Glumica i poslanica SNS Lidija Vukićević polivena je jogurtom prilikom ulaska u zgradu, a jedan među okupljenim simpatizerima Studentske liste, nakon prolaska naprednjačkih poslanika, na crvenom tepihu okadio ulaz u parlament.

Već na početku načelne rasprave o predloženim kandidatima za predsednika Skupštine sevnule su prve varnice između šefova poslaničkih grupa dva bloka. Vučić je u uvodnom izlaganju čestitao onima koji su osvojili većinu na izborima i poželeo uspeh u radu:

- Verujem da ćemo imati teške, tvrde rasprave, ali verujem da će se rasprave odvijati drugačije od onog što ste predlagali. Ovo je danas trebalo da bude svečani dan, početak izbora tela Narodne skupštine. Uvek to traje dva do tri dana svaki put. Međutim, danas umesto svečarske atmosfere imali smo najbrutalniji napad na poslanicu Lidiju Vukićević.

Poručio je da ta poslanička grupa neće opstruisati rad parlamenta, ali ni formiranje vlade. Istakao je da ga na dan izbora niko nije zvao, a da je nakon što je priznao poraz na izborima, te večeri i sutradan, razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom, koji su mu, kako je rekao, zahvalili na tome što je sve uradio na takav način kako je trebalo. Otkrio je da su nakon zatvaranja birališta i proglašenja poraza oko 150 ljudi nasrnulo na automobil u kojem je bio u Ulici Aleksinačkih rudara:

- Hteli su da okrenu automobil naopačke, a onda, naravno, nisu imali mogućnosti i snage za to, ali je i to bilo pripremano, kao što je bilo pripremljeno i to da se ulazi u sve institucije koje vam se ne dopadaju i da se sprovodi teror od tog dana - tvrdi Vučić.

Kada je Bakić počeo da reaguje iz poslaničke klupe protestujući što Vučić ne govori o tački dnevnog reda, odnosno o obrazloženju za kandidata za predsednika Skupštine, šef kluba SNS mu je poručio:

- Možete da govorite kad ja završim. Dodao je i da nije izgovorio nijednu uvredljivu reč, te da je Bakiću čestitao na izboru šefa poslaničke grupe SL, što ga je, kako je naveo iznenadilo.

Bakić se, inače, prethodnih dana "preporučivao" za budućeg ministra unutrašnjih poslova, poručujući da je potpuno spreman za tu funkciju. Neposredno pre Vučićevog obraćanja, kada je pročitano da njegova poslanička grupa kandiduje Radenovića za šefa parlamenta, Bakić se javio za reč i oštro usprotivio. Poručio je da Radenović kao kandidat za tu funkciju ne može istovremeno da predsedava sednicom jer se nalazi u sukobu interesa. Radenović je pojasnio da kao kandidat za predsednika svakako neće voditi onaj deo sednice kada se bude glasalo.

Vučić je veći deo svog govora posvetio navođenju primera napada na članove i aktiviste SNS i prostorije stranke u noći izbora i nakon toga, od kojih je veći deo obelodanio na konferenciji za medije u sedištu stranke 11. novembra. On je izneo tvrdnje da u periodu od izbora "caruju kriminalci iz kavačkog klana", koji su se, prema njegovim rečima, "zdušno radovali pobedi SL".

On je zamolio poslanike SL da "ne naprave RTS kakav je bio posle 5. oktobra", jer jer danas, kako tvrdi, RTS "gori nego posle 5. oktobra". Poručio je i da će za mesec dana biti "demonstracije besnih ljudi". Obrazlažući kandidaturu Radenovića, Vučić je rekao da je on veliki naučnik i da ima više naučnih dela od svih 250 poslanika. Naveo je da je reč o jednom tolerantnom, strpljivom, trpeljivom, ozbiljnom i odgovornom čoveku. Nakon što je Vučić završio obraćanje, reč je uzeo Bakić, koji je ukazao na povredu Poslovnika, jer je Vučić, kako je naveo, kao ovlašćeni predlagač govorio sat i 43 minuta, a samo dva i po minuta o samoj tački dnevnog reda.

Poručio je Radenoviću da je trebalo, a nije to učinio, da izrekne opomene Vučiću i da zato ne može biti predsednik parlamenta jer ne poštuje Poslovnik.

Jugoslav Gašić, koji je ispred SL obrazlagao predlog da Čupić bude izabran za predsednika Skupštine, rekao je da ovaj blok želi što pre da izađe "iz cirkuske predstave u koju je opozicija pretvorila zakododavni dom", a koja, kako je naveo, košta građane milion i po dinara dnevno.

- U ličnosti Čupića objedinjuju se dve vertikale naše nacije, figura našeg domaćina, a sa druge strane nepokolebljivi habitus naučnika i profesora - rekao je između ostalog, Gašić, i dodao da Čupića karakteriše praktična mudrost da upravlja državnim kormilom.