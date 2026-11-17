DAJTE NAM PATRIOTE IZ SVJIH ZALIHA: Zelenski potpuno izgubio kontrolu, ono što je tražio šokiralo saveznike
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski predložio je danas zemljama partnerima da sa Ukrajinom razmene svoje zalihe raketa "patriot" i IRIS-T, za buduće isporuke novih raketa koje je naručila Ukrajina, ali koje će biti proizvedene i isporučene kasnije.
Zelenski je u video obraćanju učesnicima sastanka Kontakt grupe za pitanja odbrane Ukrajine u formatu "Ramštajn", rekao da je protivvazdušna odbrana prioritet za Ukrajinu, prenosi Ukrinform.
- To je alfa i omega naše odbrane i potrebne su nam odgovarajuće zalihe da bismo zaštitili živote ljudi. Rusija nastavlja da nas napada dronovima tipa 'šahid', krstarećim raketama i, što je najopasnije, balističkim raketama. Moramo biti u stanju da se branimo od svih ovih pretnji. U svetu ima dovoljno presretača, Sjedinjene Države, neke evropske zemlje i naši drugi partneri širom sveta ih imaju. Ovi presretači ne bi trebalo da budu u skladištima. Trebalo bi da budu u baterijama protivvazdušne odbrane - rekao je Zelenski.
Zelenski je kazao da to "nije transfer pomoći, već razmena".
- Dajete nam rakete koje su nam sada potrebne, a zauzvrat dobijate novije i bolje rakete. Svi razumemo da postoje duge liste čekanja za nove presretače, ali su nam potrebni ovde i sada. Istovremeno, potrebno je da obnovite sopstvene arsenale. Dakle, ovo je način da rešimo naš hitan problem i pomognemo vam da dobijete nove rakete za sopstvenu odbranu. Mislim da je ovo fer ponuda - istakao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, Ukrajini treba više F-16 jer ovi avioni zahtevaju dugoročno održavanje.
- Znate da je F-16 moćan lovac, ali zahteva i značajno održavanje. Avioni su primorani da provode mnogo vremena na zemlji, na popravkama i pripremama za sledeće letove. To znači da F-16 koje imamo, a koji obaraju ruske 'šahide' i rakete, značajan deo vremena provode na popravkama umesto na izvršavanju borbenih zadataka. Stoga nam je potrebno više obučenih pilota i više F-16. Hajde da zajedno radimo na tome da to postignemo - pozvao je Zelenski.
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