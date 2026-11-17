SVIMA je poznato da su brokoli i karfiol puni vitamina, zato iskoristite to i napravite ukusnu čorbu od ovog povrća.

Foto: Novosti/AI

Sastojci:

200 g brokolija



Priprema:

1 veći krompir1 šargarepa1 manji crni luk1 čen belog luka1 l bujona ili vode1 kašika maslinovog uljaSo i biber

Povrće operite i iseckajte. Karfiol i brokoli odvojite na cvetove, a ako su veći iseckajte ih. U šerpi zagrejte maslinovo ulje. Propržite crni luk dok ne postane staklast pa dodajte beli luk i kratko ga propržite. Ubacite krompir i šargarepu. Prelijte bujonom (ili vodom). Pustite da provri, pa kuvajte na srednjoj vatri oko 10 minuta. Dodajte brokoli i karfiol, pa nastavite da kuvate još 5-7 minuta, dok povrće ne omekša. začinite po želji i ukusu i servirajte toplo.

(stvar ukusa)