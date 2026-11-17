VITAMINSKA ČORBA OD BROKOLIJA I KARFIOLA: Ukusna i zdrava, a spremna za manje od pola sata
SVIMA je poznato da su brokoli i karfiol puni vitamina, zato iskoristite to i napravite ukusnu čorbu od ovog povrća.
Sastojci:
200 g brokolija
1 veći krompir
1 šargarepa
1 manji crni luk
1 čen belog luka
1 l bujona ili vode
1 kašika maslinovog ulja
So i biber
Priprema:
Povrće operite i iseckajte. Karfiol i brokoli odvojite na cvetove, a ako su veći iseckajte ih. U šerpi zagrejte maslinovo ulje. Propržite crni luk dok ne postane staklast pa dodajte beli luk i kratko ga propržite. Ubacite krompir i šargarepu. Prelijte bujonom (ili vodom). Pustite da provri, pa kuvajte na srednjoj vatri oko 10 minuta. Dodajte brokoli i karfiol, pa nastavite da kuvate još 5-7 minuta, dok povrće ne omekša. začinite po želji i ukusu i servirajte toplo.
(stvar ukusa)
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