BANKA Poštanska štedionica je za tri radna dana i jednu subotu isplatila više od petine sredstava namenjenih isplati osiguranih depozita Alta banke u stečaju u obe valute odnosno više od 3,1 milijarde dinara i 48 miliona evra.

Foto: Z. Jovanović

Iz banke ističu da je do sada preko portala zakazan 21.461 termin za isplatu, kao i da se isplata sredstava, koja je obezbedila Agencija za osiguranje depozita, nastavlja u ekspoziturama banke određenim za ovu namenu.

- Naš prioritet ostaje da svaki klijent dobije jasne informacije, potrebnu podršku i efikasnu uslugu - objavljeno je na sajtu banke.

Prema preseku od 18. novembra 2026. godine u 08.30 časova, ukupno je isplaćeno 3.105.434.831,40 dinara, odnosno 22,60 odsto ukupnih dinarskih sredstava namenjenih isplati.

Foto: Z. Jovanović

Takođe, isplaćeno je 48.051.857,60 evra što je 21,52 odsto ukupnih sredstava u evrima namenjenih isplati.

Banka Poštanska štedionica počela je 13. novembra isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, koja je u stečaju.

Banka Poštanska štedionica otvorila je namenski portal za zakazivanje termina za isplatu osiguranih depozita. Termin je moguće zakazati preko sajta www.posted.co.rs, pozivom kontakt centra banke na broj 011 20 20 292, ili u jednoj od ekspozitura banke. Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom. Agencija za osiguranje depozita imenovana je 3. novembra za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

(Tanjug)

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