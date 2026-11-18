Teniski svet priča o ovom momentu

Foto: Instagram/giulsantin

Španski teniser Karlos Alkaraz postao je glavna tema na društvenim mrežama nakon simpatičnog susreta sa italijanskom novinarkom Đulijom Santin, a njihov snimak već je premašio pet miliona pregleda.

Sve se dogodilo u Torinu, na završnom ATP turniru, neposredno nakon što je Alkaraz ubedljivo savladao Amerikanca Frensisa Tijafoa rezultatom 6:2, 6:2.

Dok je prolazio hodnikom koji vodi ka svlačionicama, španski teniser sreo je novinarku televizije „Sport Mediaset“, sa kojom se poznaje već godinama.

Usledio je pozdrav koji je ubrzo postao viralan. Alkaraz i Đulija krenuli su da se pozdrave poljupcima u obraz, ali je nastala simpatična zabuna. Nakon prvog poljupca, novinarka se odmakla, misleći da je pozdrav završen, ali je španski teniser krenuo i ka drugom obrazu.

- U Španiji se daju dva poljupca - objasnio joj je Alkaraz uz osmeh.

- I u Italiji - odmah mu je odgovorila Đulija, što je izazvalo smeh oboje.

KO JE ĐULIJA SANTIN?

Đulija Santin je italijanska sportska novinarka koja sarađuje sa televizijom „Sport Mediaset“, a trenutno iz Torina izveštava sa završnog ATP turnira.

Nakon što je snimak postao internet senzacija, novinarka je odlučila da objasni šta se zapravo dogodilo i otkrila da između nje i Alkaraza nema nikakve neobične priče.

- Dobijam mnogo reakcija, ne samo iz Italije već i iz Španije, i sve mi je to veoma zabavno. Malo ću pokvariti čaroliju ove priče. Oboje smo se mnogo smejali zbog toga, jer smo se ponovo sreli ovde, iako se poznajemo godinama. Bilo mi je drago da ga ponovo vidim - ispričala je Santin.

Zatim je objasnila i kako je nastala zabuna.

- Pozdravili smo se i bilo je veoma smešno, jer sam ja htela da mu dam samo jedan poljubac, dok je on želeo dva. Bio je to simpatičan pozdrav - otkrila je italijanska novinarka.