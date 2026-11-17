PREDSEDAVAJUĆI Stojan Radenović odgovorio je Jovi Bakiću sa SL koji mu je poručio da je "u sukobu interesa".

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Bakić se pozvao na član Poslovnika NS koji kaže da "kandidat za predsednika NS ne može da rukovodi niti da pomaže u rukovođenju glasanjem".

- To se odnosi, prvenstveno, kad bude glasanje. Tako da, tu ja, ako sam kandidat i predsedavam ne mogu sad da utičem na bilo koga ovde da glasa, recimo, za mene. Ja neću rukovoditi delom sednice kada se bude glasalo i onda neću navijati za sebe - kazao je Radenović.

Konstituisan je novi, petnaesti saziv Narodne skupštine Republike Srbije. Narodna skupština će na konstitutivnoj sednici obaviti izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.