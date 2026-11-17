JOVO BAKIĆ SE OBRUKAO U SKUPŠTINI: Profesor Stojan Radenović ga postavio na mesto (VIDEO)
PREDSEDAVAJUĆI Stojan Radenović odgovorio je Jovi Bakiću sa SL koji mu je poručio da je "u sukobu interesa".
Bakić se pozvao na član Poslovnika NS koji kaže da "kandidat za predsednika NS ne može da rukovodi niti da pomaže u rukovođenju glasanjem".
- To se odnosi, prvenstveno, kad bude glasanje. Tako da, tu ja, ako sam kandidat i predsedavam ne mogu sad da utičem na bilo koga ovde da glasa, recimo, za mene. Ja neću rukovoditi delom sednice kada se bude glasalo i onda neću navijati za sebe - kazao je Radenović.
Konstituisan je novi, petnaesti saziv Narodne skupštine Republike Srbije. Narodna skupština će na konstitutivnoj sednici obaviti izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
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