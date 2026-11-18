DVE godine političke i društvene krize, protesta, sukoba i nasilja na ulicama dobile su juče svoj institucionalni epilog - Srbija je dočekala 15. saziv Narodne skupštine od obnove višestranačja, ali i potpuno novu raspodelu političke moći. Posle 14 godina vlasti, SNS je otišao u opoziciju, a skupštinsku većinu preuzela je "Studentska lista". Za šefa zakonodavnog doma predložena su dva kandidata, profesori Aleksandar Čupić ispred SL i Stojan Radenović (SNS), koji je i kao najstariji poslanik predsedavao konstitutivnom sednicom.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Poslanička grupu naprednjaka "Srbija pobeđuje" vodiće Aleksandar Vučić, a zamenik će biti Milenko Jovanov. Šef poslaničke grupe "studenata" biće Jovo Bakić, a njegova desna ruka Aleksandra Štimac. Novo poglavlje na političkoj sceni Srbije međutim, nije počelo u znaku smirivanja strasti, pa nas očekuje žestok dvoboj u budućnosti.

Poslanici "Studentske liste" u parlament su ušli uz aplauze i ovacije okupljenih građana, dok su predstavnike dosadašnje vlasti dočekali zvižduci i povici negodovanja. Glumica i poslanica SNS Lidija Vukićević polivena je jogurtom prilikom ulaska u zgradu, a jedan među okupljenim simpatizerima Studentske liste, nakon prolaska naprednjačkih poslanika, na crvenom tepihu okadio ulaz u parlament.

Već na početku načelne rasprave o predloženim kandidatima za predsednika Skupštine sevnule su prve varnice između šefova poslaničkih grupa dva bloka. Vučić je u uvodnom izlaganju čestitao onima koji su osvojili većinu na izborima i poželeo uspeh u radu:

- Verujem da ćemo imati teške, tvrde rasprave, ali verujem da će se rasprave odvijati drugačije od onog što ste predlagali. Ovo je danas trebalo da bude svečani dan, početak izbora tela Narodne skupštine. Uvek to traje dva do tri dana svaki put. Međutim, danas umesto svečarske atmosfere imali smo najbrutalniji napad na poslanicu Lidiju Vukićević.

Poručio je da ta poslanička grupa neće opstruisati rad parlamenta, ali ni formiranje vlade. Istakao je da ga na dan izbora niko nije zvao, a da je nakon što je priznao poraz na izborima, te večeri i sutradan, razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom, koji su mu, kako je rekao, zahvalili na tome što je sve uradio na takav način kako je trebalo. Otkrio je da su nakon zatvaranja birališta i proglašenja poraza oko 150 ljudi nasrnulo na automobil u kojem je bio u Ulici Aleksinačkih rudara:

- Hteli su da okrenu automobil naopačke, a onda, naravno, nisu imali mogućnosti i snage za to, ali je i to bilo pripremano, kao što je bilo pripremljeno i to da se ulazi u sve institucije koje vam se ne dopadaju i da se sprovodi teror od tog dana - tvrdi Vučić.

Kada je Bakić počeo da reaguje iz poslaničke klupe protestujući što Vučić ne govori o tački dnevnog reda, odnosno o obrazloženju za kandidata za predsednika Skupštine, šef kluba SNS mu je poručio:

- Možete da govorite kad ja završim. Dodao je i da nije izgovorio nijednu uvredljivu reč, te da je Bakiću čestitao na izboru šefa poslaničke grupe SL, što ga je, kako je naveo iznenadilo.

Bakić se, inače, prethodnih dana "preporučivao" za budućeg ministra unutrašnjih poslova, poručujući da je potpuno spreman za tu funkciju. Neposredno pre Vučićevog obraćanja, kada je pročitano da njegova poslanička grupa kandiduje Radenovića za šefa parlamenta, Bakić se javio za reč i oštro usprotivio. Poručio je da Radenović kao kandidat za tu funkciju ne može istovremeno da predsedava sednicom jer se nalazi u sukobu interesa. Radenović je pojasnio da kao kandidat za predsednika svakako neće voditi onaj deo sednice kada se bude glasalo.

Vučić je veći deo svog govora posvetio navođenju primera napada na članove i aktiviste SNS i prostorije stranke u noći izbora i nakon toga, od kojih je veći deo obelodanio na konferenciji za medije u sedištu stranke 11. novembra. On je izneo tvrdnje da u periodu od izbora "caruju kriminalci iz kavačkog klana", koji su se, prema njegovim rečima, "zdušno radovali pobedi SL".

On je zamolio poslanike SL da "ne naprave RTS kakav je bio posle 5. oktobra", jer jer danas, kako tvrdi, RTS "gori nego posle 5. oktobra". Poručio je i da će za mesec dana biti "demonstracije besnih ljudi". Obrazlažući kandidaturu Radenovića, Vučić je rekao da je on veliki naučnik i da ima više naučnih dela od svih 250 poslanika. Naveo je da je reč o jednom tolerantnom, strpljivom, trpeljivom, ozbiljnom i odgovornom čoveku. Nakon što je Vučić završio obraćanje, reč je uzeo Bakić, koji je ukazao na povredu Poslovnika, jer je Vučić, kako je naveo, kao ovlašćeni predlagač govorio sat i 43 minuta, a samo dva i po minuta o samoj tački dnevnog reda.

Poručio je Radenoviću da je trebalo, a nije to učinio, da izrekne opomene Vučiću i da zato ne može biti predsednik parlamenta jer ne poštuje Poslovnik.

Jugoslav Gašić, koji je ispred SL obrazlagao predlog da Čupić bude izabran za predsednika Skupštine, rekao je da ovaj blok želi što pre da izađe "iz cirkuske predstave u koju je opozicija pretvorila zakododavni dom", a koja, kako je naveo, košta građane milion i po dinara dnevno.

- U ličnosti Čupića objedinjuju se dve vertikale naše nacije, figura našeg domaćina, a sa druge strane nepokolebljivi habitus naučnika i profesora - rekao je između ostalog, Gašić, i dodao da Čupića karakteriše praktična mudrost da upravlja državnim kormilom.

JE BO TE, ŠTA JE OVO?!?!!? 😂 Studentska lista pre izbora: "Mi ne želimo nove vođe, ne želimo ponovo kult ličnosti!" Studentska lista posle izbora: "Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 17, 2026

Pastor traži tročlani klub

POSLANIK Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor zatražio je mogućnost za formiranje poslaničkih grupa za manjinske liste koju bi činila najmanje tri poslanika. U skupštinskim klupama shodno procentima osvojenim na izborima, sedi 140 poslanika "Studentske liste" i 103 iz redova liste naprednjaka. Po jedan mandat imaju "Rasim Ljajić - Ljudski", "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje Bošnjaka" i "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", dok "Savez vojvođanskih Mađara - Dr Balint Pastor" i "Albanska koalicija" imaju po dva poslanička mesta.

Vujiću oteli telefon

VUČIĆ je u Skupštini izjavio da su u ponedeljak pripadnici SBPOK-a prišli ministru pravde u tehničkom mandatu Nenadu Vujiću, "oteli mu službeni telefon" i pozvali ga na informativni razgovor.

- Pozvan je jer je, tobož, uticao na glasanje po zatvorima, time što je delio cigarete. Da vas obavestim, zvanično: znate li koliko puta su deljene cigarete od 1. januara 2026. do 25. oktobra 2026. u svim zatvorima? Tačno 17 puta. A znate li da se to uvek čini i sa garderobom? U ovom trenutku imamo 50 tona garderobe, recimo u Sremskoj Mitrovici, koju niko ne sme da podeli zatvorenicima, a trebalo bi, i time se ugrožava i bezbednost same kazneno popravne institucije, zato što bi trebalo da dobiju tu garderobu. I to je bio razlog zašto ste vi privodili ministra jedne države, jer vi možete sve

Za Vladu rok 90 dana

KONSTITUISANjEM novog saziva Narodne skupštine zvanično je počeo da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije. Novoizabrani predsednik parlamenta dužan je da kao v.d. predsednika Republika obavi konsultacije sa predstavnicima izabranih izbornih lista koje su ušle u Skupštinu, nakon čega Narodnoj skupštini predlaže kandidata za mandatara. Prvi na listi SL Ilija Srdanović rekao je juče da postoji mogućnost da nova vlada bude formirana do kraja godine. Predsednik parlamenta ima rok i da do 27. novembra raspiše izbore za šefa države, koji moraju biti održani najkasnije 30 dana od dana raspisivanja.

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ALEKSANDAR ČUPIĆ, "Studentska lista"

ROĐEN je 1978. godine u Prokuplju, gde je i odrastao. diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je trenutno u zvanju docenta, na katedri za poštanski saobraćaj i mreže. Bavi se višekriterijumskim odlučivanjem, primenom metaheurističkih metoda i optimizacijom u poštanskom saobraćaju i logistici. autor je i koautor više naučnih radova, član organizacionog odbora simpozijuma PosTel i učesnik na više međunarodnih konferencija. Potpisnik je inicijative "Univerzitetska podrška", a u studentskoj borbi učestvovao je i tako što je u svom plasteniku u Sopotu ugostio akademce koji su pešačili do kragujevca nakon čega im se i sam pridružio u svim velikim šetnjama. Od 2017. godine uspešno se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća.

STOJAN RADENOVIĆ, "Srbija pobeđuje"

Rođen je 1948. godine u selu dobra Voda u opštini Bojnik. Srpski je matematičar, univerzitetski profesor i narodni poslanik od 2022, kao kandidat Srpske napredne stranke. Bio je vršilac dužnosti predsednika Narodne skupštine republike Srbije od februara do marta 2024. godine. doktorirao je 1979. godine i naredne dve decenije predavao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u kragujevcu. Pre nego što je doktorirao, bio je profesor u Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji. Od 2000. do 2013. godine bio je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na parlamentarnim izborima u Srbiji 2022. godine, SNS je rezervisala vodeće pozicije na svojoj izbornoj listi "Srbija ne sme da stane" za nestranačke ličnosti i akademike. radenoviću je dato drugo mesto. U vreme kampanje, pripisao je naprednjacima zasluge za poboljšanje uslova u Srbiji tokom decenije njihove vladavine. U svom prvom mandatu, radenović je bio član odbora za obrazovanje i pododbora za nauku i visoko obrazovanje.