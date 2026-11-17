"OKO 560 PRISTALICA STUDENTSKE LISTE NAPALO POSLANIKE" Vučić: Policija ni na koji način nije reagovala
LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se iz Skupštine Srbije uoči konstitutivne sednice.
- Negde oko 560 prisutnih pristalica Studentske liste napadalo je poslanike koji dručačije misle, policija ni na koji način nije reagovala, da pokažu pokornost i poltronstvo. Verbalno su napali i Branislava Lečića, fizički je napadnuta Lidija Vukićević, vukli su je za kosu i struk i polivali jogurtom. Danas je bila kriva samo zato što drugačije misli. Mora da se zna ko je ovo organizovao, ovo su ljudi koji su sinoć pozvani, pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike - kazao je Vučić.
Reako je da je noćas napadnut i Radiša Pavlović, napali su njega i njegovu porodicu.
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