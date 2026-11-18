LIDERI Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping, imaju o čemu da razgovaraju, imajući u vidu nestabilnu situaciju u svetu, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

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- Tri lidera – imaju o čemu da razgovaraju, posebno ako se uzme u obzir nestabilna situacija u svetu - rekao je Ušakov novinarima.

Iz te perspektive gledano trilateralni susret lidera biti sadržajan, dodao je Ušakov.



Prema njegovim rečima, izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner obavljaće svoje aktivnosti u Evropi uzimajući u obzir predstojeći sastanak trojice u Kini, a ne obrnuto.

- Mislim da će oni pratiti šta se dešava u Šendženu, jer ovde se dešava ono glavno - rekao je on.

Vitkof i Kušner će sa evropskim partnerima i Ukrajincima razgovarati o procesu rešavanja ukrajinske krize i neće biti prisutni na samitu u Kini.

Podsetimo, trilateralni susret Putina, Trampa i Sina predviđen je za četvrtak na marginama samita APEK.

(Sputnjik)

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