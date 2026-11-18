EVROPA ČEKA, A TRI VELIKE SILE RAZGOVARAJU: Ušakov otkrio gde se odlučuje o najvažnijim svetskim pitanjima
LIDERI Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping, imaju o čemu da razgovaraju, imajući u vidu nestabilnu situaciju u svetu, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
- Tri lidera – imaju o čemu da razgovaraju, posebno ako se uzme u obzir nestabilna situacija u svetu - rekao je Ušakov novinarima.
Iz te perspektive gledano trilateralni susret lidera biti sadržajan, dodao je Ušakov.
- Mislim da će oni pratiti šta se dešava u Šendženu, jer ovde se dešava ono glavno - rekao je on.
Vitkof i Kušner će sa evropskim partnerima i Ukrajincima razgovarati o procesu rešavanja ukrajinske krize i neće biti prisutni na samitu u Kini.
Podsetimo, trilateralni susret Putina, Trampa i Sina predviđen je za četvrtak na marginama samita APEK.
(Sputnjik)
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