POZNAT je prvi polufinalista Završnog mastersa u Torinu.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

To je najbolji teniser sveta Aleksander Zverev. On je u drugom meču pobedio Bena Šeltona sa 6:2, 7:6(4) i sa dva maksimalna trijumfa se plasirao među četiri najbolja igrača.

Sjajno je meč počeo Nemac. Napravio je dva brejka i ubrzo stigao do 5:1, a nedugo zatim i do vođstva u setovima.

U drugom se vodila mnogo veća borba. Zverev je propustio priliku da reši sve pre taj-brejka, ali pri rezultatu 4:4 nije iskoristio dve brejk lopte.

Simply stunning way to finish 😳 Zverev completes 6-2 7-6 victory over Shelton in style #NittoATPFinals https://t.co/A6h1KbGWC6 — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Otišlo se potom u 13. gem, a tamo je šampion Rolan Garosa i US opena bio bolji i slavio je posle jednog sata i 36 minuta.

Zverev u trećem meču grupe "Džon Mekinro" igra protiv Artura Fisa za koga je taj duel mnogo važan u borbi za polufinale. Ben Šelton će igrati sa Rafaelom Hodarom.

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