Zverev blista u Torinu: Nemac pobedio Šeltona za polufinale Zavrnšog mastersa
POZNAT je prvi polufinalista Završnog mastersa u Torinu.
To je najbolji teniser sveta Aleksander Zverev. On je u drugom meču pobedio Bena Šeltona sa 6:2, 7:6(4) i sa dva maksimalna trijumfa se plasirao među četiri najbolja igrača.
Sjajno je meč počeo Nemac. Napravio je dva brejka i ubrzo stigao do 5:1, a nedugo zatim i do vođstva u setovima.
U drugom se vodila mnogo veća borba. Zverev je propustio priliku da reši sve pre taj-brejka, ali pri rezultatu 4:4 nije iskoristio dve brejk lopte.
Otišlo se potom u 13. gem, a tamo je šampion Rolan Garosa i US opena bio bolji i slavio je posle jednog sata i 36 minuta.
Zverev u trećem meču grupe "Džon Mekinro" igra protiv Artura Fisa za koga je taj duel mnogo važan u borbi za polufinale. Ben Šelton će igrati sa Rafaelom Hodarom.
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