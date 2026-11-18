"SHVATIO SAM JA VAŠE PORUKE..." Vučić otkrio: Mora da se dogodi jedna od tri stvari, oni mene da trpe ne mogu
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije je tokom obraćanja u Skupštini Srbije izjavio da je shvatio planove političkih protivnika.
- Shvatio sam ja vaše poruke. Moraju da se dogode jedan od tri stvari. Oni mene da trpe ne mogu. Pokušaće ili da me ubiju ili uhapse ili donesu zakon o lustraciji. Kada ne možeš da izađeš sa političkim protivnikom na kraj, onda moraš da pribegavaš ovakvim merama. To je slika i prilika današnje Srbije - kazao je Vučić.
Podsećamo, u toku je drugi dan zasedanja konstitutivne sednice Skupštine Srbije.
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