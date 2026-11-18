IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da su se poslednjih dana intenzivirale medijske kampanje usmerene protiv Irana, upozorivši da izraelske vlasti pokušavaju da ponove propagandne metode kojima je opravdavana američka invazija na Irak 2003. godine.

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U objavi na društvenoj mreži Iks u utorak, Arakči je ocenio da su nedavni izveštaji o navodnim iranskim planovima za sabotaže u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i tvrdnje da Teheran koristi brane za proizvodnju raketa, rezultat lobiranja Izraela, prenosi iranska agencija Mehr.

- U protekla 72 sata proizraelski mediji su ’izvestili’ da Iran navodno planira da upotrebi hemijsko oružje u Vašingtonu, dok istovremeno gradi raketne baze ispod brana. Besmislice - napisao je Arakči.

Njegova reakcija usledila je nakon izveštaja Si-En-Ena (CNN) u kojem se navodi da bi Iran mogao da upotrebi takozvane „prljave bombe“ za izvođenje operacija u američkoj prestonici. „Njujork tajms“ je, sa druge strane, objavio da bi izgradnja obimne vodne infrastrukture u Iranu, uključujući brane, mogla da bude povezana sa programom proizvodnje raketa.

Teheran je odbacio ove navode kao izmišljotine, ocenjujući da im je cilj stvaranje povoda za novu agresiju protiv Irana.

Arakči je ukazao na sličnosti između aktuelnih izveštaja i tvrdnji o postojanju oružja za masovno uništenje u Iraku, koje su korišćene za opravdavanje američke invazije 2003. godine i pridobijanje podrške za vojnu intervenciju protiv te arapske zemlje.

Kako prenosi Pres TV, tvrdnje o iračkom oružju za masovno uništenje naknadno su odbačene u zvaničnim istragama i analizama sprovedenim nakon američke invazije.

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