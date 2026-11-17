FRANCUSKI teniser Artur Fis pobedio je Rafaela Hodara sa 4:6, 6:2, 6:2 na Završnom mastersu u Torinu.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Trenutno sedmi igrač sveta je ostvario prvi trijumf na ovom turniru i zadržao šansu da se plasira u polufinale.

Ipak, do pobede je morao da dođe posle preokreta. Španac je bolje odigrao prvi set, ali u drugom i trećem praktično nije postojao na terenu.

Fis je u oba ta dela meča po dva puta rivalu oduzimao servis, a protivniku nije dozvolio nijednu priliku da napravi brejk.

Ovaj 22-godišnjak će dugo pamtiti ovaj dan. On je postao prvi igrač rođen 2004. godine koji je pobedio na Završnom mastersu. Takođe, prvi je Francuz koji je zabeležio trijumf još od 2011. godine.

✅ First man born in 2004 to win a #NittoATPFinals match ✅ First Frenchman to win a match in singles at this event since 2011 ✅ First-ever win at this event Match point as Fils overcomes Jodar in Turin! https://t.co/9mmPCG9rEh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Hodaru je ovo drugi poraz u grupi "Džon Mekinro" i u trećem kolu igraće protiv Amerikanca Bena Šeltona.

Francu će u poslednjoj rundi imati jedan od najtežih zadataka, rival mu je najbolji teniser sveta, Aleksander Zverev.

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