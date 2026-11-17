Veliki dan za Francuza: Artur Fis ostvario prvu pobedu na Završnom mastersu!
FRANCUSKI teniser Artur Fis pobedio je Rafaela Hodara sa 4:6, 6:2, 6:2 na Završnom mastersu u Torinu.
Trenutno sedmi igrač sveta je ostvario prvi trijumf na ovom turniru i zadržao šansu da se plasira u polufinale.
Ipak, do pobede je morao da dođe posle preokreta. Španac je bolje odigrao prvi set, ali u drugom i trećem praktično nije postojao na terenu.
Fis je u oba ta dela meča po dva puta rivalu oduzimao servis, a protivniku nije dozvolio nijednu priliku da napravi brejk.
Ovaj 22-godišnjak će dugo pamtiti ovaj dan. On je postao prvi igrač rođen 2004. godine koji je pobedio na Završnom mastersu. Takođe, prvi je Francuz koji je zabeležio trijumf još od 2011. godine.
Hodaru je ovo drugi poraz u grupi "Džon Mekinro" i u trećem kolu igraće protiv Amerikanca Bena Šeltona.
Francu će u poslednjoj rundi imati jedan od najtežih zadataka, rival mu je najbolji teniser sveta, Aleksander Zverev.
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