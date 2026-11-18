Tako tvrdi sportski direktor Čukaričkog...

FOTO: FK Čukarički

Povratak Nemanje Radonjića na Banovo brdo izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a Vladimir Matijašević je ispričao neverovatnu priču – od prvog dolaska iz Rome, preko sukoba zbog discipline i odlaska na "Marakanu", do najnovijeg povratka.

U razgovoru za podkast "2x45", Matijašević je bez dlake na jeziku govorio o Radonjiću.

– Nemanja Radonjić je za mene divan dečko. Lepo je rekao Vlada Milojević na jednoj konferenciji: "Nemanja nikad neće dostići svoj maksimum, jer da ga dostigne, igrao bi u Realu ili Mančester sitiju". To je jedina istina. Sećam se kad smo Dragan Obradović i ja bili u Romi kod Sabatinija. Rekao nam je: "Hoću da mi pomognete da vratite Radonjića u život, platio sam ga iz Rumunije dva-tri miliona". Došao je sa 96 kilograma, ali i takav je bio najbrži i imao najbolji šut na treningu – pravo čudo.

Ipak, početak nije bio lak:

– Jednog dana su ga sklonili iz kluba jer je zakasnio na trening. Uveče odem kod Ivana Adžića na 18. rođendan njegovog sina Luke, kad tamo – Radonja! Kaže mi da su ga sklonili. Gale je bio tvrd, tražio je disciplinu. Tada ga je u agenciju uzeo Darko Ristić i garantovao mi da će sve biti kako treba. Odveli smo ga kod Miška Jurasovića u omladince da trenira, a u Limasolu sam nekako ubedio Lalatovića da mu da šansu. Prvu utakmicu protiv Bačke ušao je slabije, Lala mi odmah dobacuje: "Evo ti ga!", a Radonjić već na sledećoj spakuje tri gola! Posle šest meseci smo ga vratili u život, razbio je u Čukaričkom, otišao s mladom reprezentacijom u Poljsku, ali nismo imali dobar ugovor s njim i Zvezda nam ga je otela.

Matijašević je zatim otkrio kako je došlo do toga da Radonjić ove zime ponovo obuče dres Čukaričkog:

– Pre tri meseca sam mu pustio poruku: "Ako nemaš gde, tu smo". Pričalo se hoće li Zvezda da produži ugovor, pa hoće Vojvodina, ali ne smeju da ga uzmu jer je prozivao Piksija i kačio svašta... Jednostavno, mislim da ga nisu hteli ili smeli da uzmu, a mi nismo imali problem s tim. Čak me je i pitao: "Dišo, hoćeš li imati problem zbog navijača i poruka koje sam kačio?". Rekao sam mu: "Ma kakav problem, dođi". Dogovorili smo se za pet minuta. On kod nas na treningu nijedan problem nije napravio. Treba mu vremena jer dugo nije igrao, ali svi moraju da znaju da je on takav – ili ga prihvatiš ili ga ne prihvatiš.