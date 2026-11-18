Veliki majstor fudbala Huan Mata odlučio je da završi svoju blistavu karijeru u 38. godini života.

Bruno de Carvalho/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svoje prve korake napravio je u Kastilji iz koje je otišao u Valensiju gde je postao jedan od najboljih veznih igrača Španije.

Proveo je četiri godine u redovima "slepih miševa", osvojio Kup Španije i bio deo poslednje sjajne generacije Valensije, zajedno sa Davidom Silvom, Davidom Viljom...

Ti nastupi preporučili su ga najboljim timovima sveta, a 2011. prelazi u Čelsi gde je ostvario najveće uspehe u karijeri.

Bio je integralan deo tima koji je osvojio Ligu šampiona, pobedivši Bajern usred Minhena u čuvenom finalu 2012. kada je Drogba na njegovu asistenciju odveo meč u produžetke.

Španac je bio maestralan te sezone u redovima "plavaca", a zbog toga je proglašen i za igrača godine u klubu od strane navijača.

Nakon toga je proveo još dve godine u Čelsiju, osvojio veliki broj trofeja, a nakon što je izgubio mesto u timu pod Murinjom odlučio je da promeni sredinu i preselio se u Mančester junajted.

Tamo je igrao čak osam godina, upisao preko 250 nastupa, bio je voljen od strane navijača i rado ga se sećaju na tribinama na "Old trafordu".

Posle Junajteda promenio je nekoliko timova, igrao je još za Galatu, Visel Kobe, Vestern Sidni i Melburn viktori nakon kojeg je odlučio da mu je dosta fudbala i odsvirao je kraj jedne veoma uspešne karijere.

Takođe, u reprezentativnom dresu je imao zapaženu ulogu, odigrao je 41. meč za "crvenu furiju", a najpoznatiji momenat bio mu je postignuti pogodak u finalu Evropskog prvenstva 2012. godine.

Tip fudbalera Huana Mate je vrsta koja "umire" u današnjem fudbalu, tehnički je bio potkovan, oslanjao se na svoje znanje više nego na fizikalije i da je danas u svom prajmu sigurno bi bio jedna od najboljih desetki na svetu.

Od fudbala se oprostio preko društvenih mreža vrlo simpatičnim videom uz opis: "Nekada voleti znači pustiti... Hvala ti fudbale"

Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ https://t.co/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026