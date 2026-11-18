Legendarni Španac završio karijeru
Veliki majstor fudbala Huan Mata odlučio je da završi svoju blistavu karijeru u 38. godini života.
Svoje prve korake napravio je u Kastilji iz koje je otišao u Valensiju gde je postao jedan od najboljih veznih igrača Španije.
Proveo je četiri godine u redovima "slepih miševa", osvojio Kup Španije i bio deo poslednje sjajne generacije Valensije, zajedno sa Davidom Silvom, Davidom Viljom...
Ti nastupi preporučili su ga najboljim timovima sveta, a 2011. prelazi u Čelsi gde je ostvario najveće uspehe u karijeri.
Bio je integralan deo tima koji je osvojio Ligu šampiona, pobedivši Bajern usred Minhena u čuvenom finalu 2012. kada je Drogba na njegovu asistenciju odveo meč u produžetke.
Španac je bio maestralan te sezone u redovima "plavaca", a zbog toga je proglašen i za igrača godine u klubu od strane navijača.
Nakon toga je proveo još dve godine u Čelsiju, osvojio veliki broj trofeja, a nakon što je izgubio mesto u timu pod Murinjom odlučio je da promeni sredinu i preselio se u Mančester junajted.
Tamo je igrao čak osam godina, upisao preko 250 nastupa, bio je voljen od strane navijača i rado ga se sećaju na tribinama na "Old trafordu".
Posle Junajteda promenio je nekoliko timova, igrao je još za Galatu, Visel Kobe, Vestern Sidni i Melburn viktori nakon kojeg je odlučio da mu je dosta fudbala i odsvirao je kraj jedne veoma uspešne karijere.
Takođe, u reprezentativnom dresu je imao zapaženu ulogu, odigrao je 41. meč za "crvenu furiju", a najpoznatiji momenat bio mu je postignuti pogodak u finalu Evropskog prvenstva 2012. godine.
Tip fudbalera Huana Mate je vrsta koja "umire" u današnjem fudbalu, tehnički je bio potkovan, oslanjao se na svoje znanje više nego na fizikalije i da je danas u svom prajmu sigurno bi bio jedna od najboljih desetki na svetu.
Od fudbala se oprostio preko društvenih mreža vrlo simpatičnim videom uz opis: "Nekada voleti znači pustiti... Hvala ti fudbale"
Preporučujemo
Novi udarac za Obradovića! Crno-beli šokirali bivšeg trenera Partizana!
17. 11. 2026. u 23:35
Srbija saznala potencijalne protivnike u baražu Lige nacija! Orlove čeka pakao!
17. 11. 2026. u 23:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)