MARIJA Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu, potvrdila je u izjavi za portal Nova S da je jutros ispred Doma Narodne Skupštine napala Lidiju Vukićević.

Foto: D. Milovanović

U pokušaju da opravda svoj sramotan čin, Radovanović je za ovaj portal navela da je reagovala u "afektu" kada je videla poslanicu na ulazu u parlament.

- Kad sam videla kako oholo ulazi u skupštinu reagovala sam u afektu i prišla joj s doručkom koji sam držala u rukama i polila joj kosu jogurtom. Prosto sam morala nekako da odreagujem i izrazim kritiku prema onome što ona i njena politika, tačnije politika njene stranke, predstavljaju - izjavila je Marija Radovanović za Nova.rs.

Ona je takođe navela da ne smatra da je počinila krivično delo, što očigledno jeste, i da stoji iza svog postupka, dodajući šta je bio povod za njenu reakciju i kakve bi mere, prema njenom mišljenju, trebalo primeniti prema političkim neistomišljenicima(?!?).

Foto: printskrin Iks

- Na taj način sam pokazala šta osećam prema okupiranom Pionirskom parku, prema pomilovanjima ubica, prema nasilju koje smo trpeli i zbog krivaca koji nisu gonjeni za nadstrešnicu. Po mom mišljenju, zaslužuju katran, perje i šišanje, a dobili su negu kose, tako da su dobro prošli - rekla je Radovanović bez srama za Novu S.

Sa druge strane, predstavnici opozicije predvođene Srpskom naprednom strankom najoštrije su osudili ovaj incident ispred parlamenta, ocenjujući da ovakve izjave i postupci predstavljaju otvoreni poziv na nasilje i ugrožavanje bezbednosti narodnih poslanika, te su pozvali nadležne institucije da reaguju u skladu sa zakonom, prenosi Informer.

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