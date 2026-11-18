Zašto najveći biser srpskog fudbala nije došao u Zvezdu: Taj momak ga je napao u tržnom centru...
Na kraju je samo inostranstvo bila opcija
Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, Mihajlo Cvetković, danas nosi dres belgijskog Anderlehta, a malo je falilo da iz Čukaričkog završi na Marakani - u dresu Crvene zvezde.
Nije tajna da je srpski šampion želeo da dovede Cvetkovića, dok je sportski direktor Čuke Vladimir Matijašević do detalja otkrio zašto pomenuti nije završio na "Marakani", u Humskoj ili u švedskom Malmeu.
– Mali nije hteo ni u Zvezdu, ni u Partizan. Pričali smo iskreno i rekao mi je: "Dišo, nije to za mene, pomozi mi, neću". Rukovodstvo Crvene zvezde je bilo prilično navalentno, a desio se i jedan konflikt s jednim navijačem u tržnom centru "Galerija". Taj dečko je napao Cvetkovića i govorio mu da mora u Zvezdu. Otac me je odmah pozvao, otišao sam da vidim šta je bilo, a ja sam detetu rekao samo da radi kako misli, jer ljudi vole Zvezdu. Međutim, taj veliki pritisak doveo je do toga da on definitivno ne želi u Zvezdu. Po meni se to tako ne radi - rekao je Matijašević za podkast "2x45".
Matijašević je otkrio i kako je u poslednjem trenutku propao transfer u Malme i kako je završen odlazak u Brisel:
– Imao je ponudu Malmea na stolu, čak je i otputovao tamo, ali mu se grad ili nešto drugo nije svidelo. Otac se vratio i rekao mi: "Matija, do večeras ćemo odlučiti, ne sviđa mu se". Kako su mene ljudi iz Anderlehta kontaktirali tri do šest meseci ranije, odmah sam pozvao tog čoveka i rekao mu da u Malme neće da idu, pa smo nastavili pregovore. Otac je tog dana kada je odlazio rekao: "Ako ne prihvatimo ovo, da vidimo taj Anderleht". Njihov sportski direktor Olivije ga je jako želeo, otišao je tamo, svidelo mu se i sve smo završili. Naravno, imamo i procente od buduće prodaje.
Osvrnuo se i na priče o odlasku u Ameriku, kao i na navode da je mladi napadač bio kažnjavan u Čukaričkom:
– Priča oko Amerike postojala je kad je imao 16 godina, ali ništa nije bilo na papiru. Pitao sam oca da li smem da pregovaram, rekao je da idem. Odleteo sam u Ameriku, vratio se, pričao s njima, ali je otac posle utakmice u Firenci presekao i rekao: "Nećemo, ostajemo u Čukaričkom, da se proda iz Čukaričkog u Evropu". Posle toga ih niko više nije ni pitao za Ameriku. A priče da je bio kažnjavan i da je trčao krugove su laži – možda je u kadetima jednom trčao krugove kod Zorana Popovića, trenera koji ga je vodio celu karijeru do prvog tima i kome je Mihajlo i najzahvalniji. On je glava koja mora da uspe, samo da bude zdrav.
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