Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović našao se u centru pažnje nakon trijumfa svog tima nad Rumunijom (2:1) u Zenici.

Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Pored jasne poruke da u baražu Lige nacija želi baš Srbiju, talentovani fudbaler bio je glavni zaduženi za ludu atmosferu i slavlje u svlačionici uz hitove Aleksandre Prijović.

Posle velike pobede preokretom na Bilinom polju, Alajbegović je otvoreno priznao da prvo poluvreme nije bilo na nivou, ali da je ekipa u nastavku pokazala pravi karakter i kvalitet.

Već u petak u Nionu održava se žreb za martovski baraž za ulazak u A diviziju, gde su mogući rivali BiH selekcije Srbije, Hrvatske, Velsa i Danske. Mladi fudbaler nema dilemu koga bi najviše voleo na suprotnoj strani terena.

- Srbija je moja želja, imam tamo par drugova. Voleo bih da se sretnemo, ali ko god da dođe – dobrodošao je. Želim da igram protiv prijatelja", poručio je Alajbegović.

Da mu je muzika iz Srbije i te kako bliska, pokazalo je i slavlje odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka. Alajbegović je preuzeo ulogu novog di-džeja u svlačionici "Zmajeva", nasledivši tako saigrača Tarika Muharemovića koji je ranije birao repertoar.

Velika pobeda i uspešan kraj grupne faze proslavljeni su u sjajnom raspoloženju, a sa velikog zvučnika u svlačionici odjekivale su pesme srpske pevačice Aleksandre Prijović, uz koje su reprezentativci BiH slavili veliki uspeh.



