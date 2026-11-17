NA konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.

Foto: N. Skenderija

Pauza radi obrazovanja poslaničkih grupa - nastavak u 14 časova

Predsedavajući Stojan Radenović odredio je pauzu u radu sednice do 14 časova, radi obrazovanja poslaničkih grupa i dostavljanja predloga za predsednika Narodne skupštine.

Prema Poslovniku, poslanička grupa je obrazovana podnošenjem predsedniku Skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe.

Na spisku se posebno naznačava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik.

Poslanici položili zakletvu

Poslanici su položili zakletvu.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi".

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

Potvrđeni mandati poslanika - konstituisana Skupština

Nastavljena sednica nakon jednočasovne pauze zbog verifikacije mandata.

Predsednik verifikacione komisije Vjerica Radeta rekla je da je komisija utvrdila da su sa izveštajem RIK-a saglasna uverenja svih 250 narodnih poslanika i da treba da im budu potvrđeni poslanički mandati. Ona je čestitala poslanicima na izboru i poiželela im uspešan rad.

Na osnovu izveštaja, predsedavajući sednici Stojan Radenović je konstatovao da je državni organ nadležan za sprovođenje izbora narodnih poslanika podneo izveštaj o sprovedenim izborima i da su uverenja o izboru za poslanike u saglasnosti sa izveštajem RIK-a o sprovedenim izborima, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.

Narodna skupština je potvrđivanjem mandata poslanika konstituisana.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

Izabrana komisija za verifikaciju mandata - određena pauza od 60 minuta

Proglašena je pauza od 60 minuta, dok komisija za verifikaciju mandata verifikuje mandate i podnese izveštaj Skupštini.

Skupština je, na predlog predsedavajućeg Stojana Radenovića, većinom glasova prisutnih poslanika, obrazovala komisiju od tri člana, kojoj predsedava najstariji član. U komisiju su izabrani poslanici sa liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Dražen Drašković i Petar Mito, kao i poslanica sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Vjerica Radeta.

Komisija, na osnovu izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Na osnovu izveštaja, predsedavajući konstatuje da je državni organ nadležan za sprovođenje izbora narodnih poslanika podneo izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenja o izboru za poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.

Prema Ustavu, Skupština je konstituisana kada budu potvrđeni mandati dve trećine poslanika.

Nakon potvrđivanja mandata, narodni poslanici polažu zakletvu.

Foto: N. Skenderija

Predsedavajućem pomažu najmlađi narodni poslanici sa četiri izborne liste

Predsedavajućem u vođenju konstitutivne sednice do izbora predsednika Narodne skupštine, pomažu Srđan Smiljanić, generalni sekretar Narodne skupštine, Dragana Odović i Vladimir Dimitrijević, zamenici generalnog sekretara i najmlađi narodni poslanici.

Foto: N. Skenderija

Najmlađi poslanici koji pomažu Radenoviću danas su Sara Valentik, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju", zatim Miloš Pavlović, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Boris Bajić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" i Visar Mehmeti, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste "Albanska koalicija".

Počela sednica - na početku himna "Bože pravde"

Najstariji poslanik u 15. sazivu i predsedavajući konstitutivnom sednicom do izbora predsednika Stojan Radenović otvorio je konstitutivnu sednicu.

Na početku sednice hor je izveo himnu "Bože pravde".

Foto: N. Skenderija

Sednici prisustvuje 244 narodna poslanika.

- Postoje uslovi za rad i odlučivanje - naveo je predsedavajući.

Buduće poslanike su dočekali gardisti Vojske Srbije ispred Doma Narodne skupštine.

Vučić se obratio iz parlamenta

Lider opoticije Aleksandar Vučić obratio se javnosti pre početka konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije. Više o tome OVDE

Foto: N. Skenderija

Pojavio se snimak: Otkriveno ko je napao Lidiju Vukićević

Na snimku koji se pojavio na mrežama vidi se momenat kada pristalica Studentske liste poliva Lidiju Vukićević jogurtom. Više o tome OVDE

Lidija Vukićević: Teško mi pada što sam napadnuta od strane svog naroda

Glumica Lidija Vukićević u obraćanju iz Skupštine, vidno potresena, istakla je da joj teško pada što je napadnuta od strane svog naroda kojem je posvetila ceo život. Više o tome OVDE

Foto: N. Skenderija

Pristalice Studentske liste sa alkoholom od ranog jutra

Uoči početka konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine, ispred parlamenta okupile su se pristalice Studentske liste. Od ranog jutra sa alkoholom.

FOTO: Novosti

Zloupotreba crkvenih predmeta

Zloupotreba crkvenih predmeta od strane simpatizera Studentske liste.

FOTO: Novosti

Lidiju Vukićević polili jogurtom

Pristalice Studentske liste ispolivali su Lidiju Vukićević jogurtom. Više o tome OVDE

Foto: D. Milovanović

U parlament stigli predstavnici Studentske liste

U Skupštinu su stigli predstavnici Studentske liste.

Na dnevnom redu šest tačaka

Na dnevnom redu je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

U skladu sa Poslovnikom, sednicu je sazvala predsednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

U petak su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i predstavnici manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mesta i predsednicima radnih tela. Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Skupštine, broj potpredsednika i njihova imena biti izglasani većinom na sednici, kao i da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno.

Takođe su naveli da će javnost biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsedničkih mesta ostalim poslaničkim grupama. Kandidat za poslanika sa Studentske liste Aleksandra Štimac izjavila je u ponedeljak da će ta lista predloge za predsednika i potpredsednike Skupštine predati danas, nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve poslanika.

Kada je reč o formiranju komisije za verifikaciju mandata, predstavnici Studentske liste izneli su stav da je potrebno da se proces završi maksimalno brzo i efikasno.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa poslaničke grupe te liste i naveo da će oni predložiti Stojana Radenovića za predsednika parlamenta.

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", Milenko Jovanov i Ana Brnabić su posle konsultacija u petak održali konferenciju za novinare na kojoj su naveli da se posle prvog razgovora videlo da će prava opozicije u Skupštini biti smanjivana i da će biti prekinute najbolje parlamentarne i demokratske prakse.

Brnabićeva je rekla da predstavnici Studentske liste na konsultacijama nisu pitali predstavnike liste "Ujedinjena Srbija" ni predstavnike manjinskih lista da li žele da vode određene skupštinske odbore, kao i da predstavnike SNS-a na sastanku u Skupštini niko nije pitao za mišljenje koliko im je potrebno potpredsedničkih mesta, s obzirom na to da su osvojili više od 1,7 miliona glasova.

Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima je odbijeno prisustvo konstitutivnoj sednici sa galerije Velike sale, saopštili su na Iksu. Kako su rekli, to ih neće sprečiti da budu ispred Skupštine, pa su pozvali na okupljanje građane na okupljanje.

I NOVI SAZIV ZAKONODAVNOG TELA OKUPIĆE MNOGE JAVNE LIČNOSTI IZ SVETA SPORTA, KULTURE, NAUKE NOVI saziv Narodne skupštine okupiće mnoge javne ličnosti iz sveta sporta, kulture i nauke. Sa pobedničke "Studentske liste" u poslaničke klupe ulaze nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga, muzičar Feđa Dimović iz grupe "Beogradski sindikat", glumci Tihomir Stanić i Bojan Dimitrijević, dramaturg Željko Hubač, bivši guverner NBS Dejan Šoškić, sociolog Jovo Bakić, kardiolog Ilija Srdanović, geolog Zoran Đajić... Iz "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" mandate su osvojili košarkaški as Željko Rebrača, glumci Lidija Vukićević i Branislav Lečić, violinista Jovan Kolundžija, operska pevačica Nataša Tasić Knežević, doktorka Nada Macura... Sa manjinskih lista (sedam mandata) u parlament ulaze poznata politička lica: Balint Pastor, Usame Zukorlić, Ahmedin Škrijelj i Visar Mehmeti.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra. Prema konačnim rezultatima, "Studentska lista-Studenti pobeđuju" osvojila je 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata. U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' i lista ''Albanska koalicija'' osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' i ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje''.

Na konstitutivnoj sednici formiraju se i poslaničke grupe, i to dostavljanjem potpisanog spiska članova predsedniku Skupštine, uz obaveznu naznaku ko je predsednik grupe, a ko njegov zamenik.

Poslaničke grupe zatim predlažu kandidate za članove i zamenike članova skupštinskih odbora srazmerno svojoj veličini u odnosu na ukupan broj tribuna, pri čemu se u sastavu svakog odbora obezbeđuje većina za stranke koje čine parlamentarnu većinu. O sastavu odbora poslanici se izjašnjavaju u celini, javnim glasanjem, dok će se o predsednicima odbora odlučivati većinom glasova na pojedinačnim sednicama tih radnih tela.

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